Rº de la Frontera: maestro rural salvó su vida de milagro cuando regresaba de dictar clases

Gualdo Calatayu, contó por AM 840 que fue arrastrado por un río mientras intentaba regresaba de dictar clases en la escuela 607 de Rosario de la Frontera y 4258 de Canteros. Cruzando el río Horcones recibió un golpe de agua que lo tiró y arrastró. Fue rescatado por baqueanos.

Calatayud hoy pudo contar en primera persona su mala experiencia, tras haber sido auxiliado desde el río Horcones, en Rosario de la Frontera. Igualmente remarcó que en su profesión este tipo de accidentes o contratiempos siempre están presentes o latentes en un trabajo de este tipo.

El regresaba de dictar clases en la escuela 607 y 4258, cuando a bordo de su moto intentó cruzar el río Horcones, que no estaba crecido pero cuando comenzó a pasar recibió un golpe de agua que lo tiró de la moto y la mimsa se cayó encima de él, con la mochila y el casco se hacía más difícil, poder salir del curso de agua por lo que se desprendió de la mochila y del casco. Agarrado de la moto, que quedó atascada de una piedra pidió auxilio desesperado, cree por el lapso de media hora, hasta que baqueanos lo rescataron con cuerdas y caballos.

“Me caí la moto me cayó encima, me levanté como pude, logré salir empujando, empujando sacarme la mochila como pude, perder el casco. Estuve ayer llorando todo el día, mi vida estuvo en juego y me quede ahí casi una media hora gritando pidiendo auxilio” recordó afectado el docente.







Agradece a baqueanos que lo rescataron “estoy agradecido a la persona que paso, que es conocida de ahí y a Walter que también estuvo presente ahí que me lograron auxiliar. Le agradezco a Dios que puso estas personas en mi camino, porque por ahí no pasa nadie”

El docente recibió los primeros auxilios en el hospital Melchora Cornejo pero se mostró muy afectado por el accidente que sufrió, tras 3 años de prestar servicio como docente en la zona rural y dijo que está analizando se volverá a trabajar.