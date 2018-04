El finde largo ya tiene 70% de ocupación hotelera en Salta

El ministro de Cultura y Turismo, Juan Lavallén, comentó que los primeros números de cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador son muy buenos, considerando que el aeropuerto no está operando.

Se viene el fin de semana largo por el Día del Trabajador, y aunque muchos piensan es aprovecha los días para “hacerse una escapadita”, Salta sigue atrayendo la mirada de cientos de argentinos, que optan nuestra provincia para divertirse y pasear.

En diálogo con Multivisión (Canal 9), el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallén precisó que los primeros datos en el sector de cara al “finde largo” son muy buenos, denotando el atractivo de nuestra ciudad, pueblos y paisajes.

“La tendencia de ocupación viene bastante bien, con números encima del 70% en la Capital y muy cercanos al mismo en el interior, por tanto tenemos expectativas muy buenas”, se mostró satisfecho el ministro.

Del mismo modo, puntualizó que para esta parte del año, son los argentinos quienes más visitan la provincia, a comparación de extranjeros. “En esta época del año tenemos un turismo nacional, el internacional está un poco de baja en ésta parte, pero levanta para el segundo semestre del año”, comentó.

Del mismo modo, destacó los buenos índices que tiene la provincia de cara al fin de semana largo, recordando que “tenemos el aeropuerto sin operar estos días”.

Consultado si el hecho que este lunes sea un día no laborable (donde el feriado queda a disposición de cada rubro, empresa o comercio) afecta la actividad turística, Lavallén aseveró que es pronto para saber con precisión si es un problema. No obstante “lo que manejamos de proyección es que no nos estaría afectando tanto”.