Fiesta total en el velorio de un payaso

"Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, quisiera que se me vele bailando una rica plena". El tema de Rubén Rada bien podría aplicarse al deceso de Diego Álvarez Flores o más conocido como "Pizarrita", el payaso mexicano que murió y a quien sus compañeros lo despidieron con una sonrisa y música pese al triste momento.

Durante el velorio, en la localidad de Huancayo, sus colegas vestidos con llamativos trajes le cantaron temas acompañados de una armónica y guitarra, y lo "vivaron" junto a familiares y amigos. "Aunque pase el tiempo nunca te olvidaremos y siempre te tendremos presente" decía un colorido cartel frente al cajón.

Sin embargo el homenaje no terminó allí. Durante el entierro, se bailó, cantó y hasta tiraron papel picado. "La alegría de un payaso nunca muerte, ni el día de su entierro" publicó en Facebook William Rroy Chupetin Rojas Tovar, compañero de "Pizarrita". En el video se puede ver a payasos con los rostros pintados, vestidos en coloridos trajes y cargando el ataúd.