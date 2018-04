“Me gustaría vivir en el país que Marcos Peña cuenta”

Lo dijo la senadora nacional salteña Cristina Fiore, quien se mostró crítica con el Jefe de Gabinete tras su paso por la Cámara Alta. Afirmó que Peña no supo responderle sus preguntas y esquivó darle explicaciones sobre temas puntuales.

Sin reparos, la senadora nacional salteña Cristina Fiore fue dura contra el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, luego de su visita a la Cámara Alta del Congreso, donde respondió a las interrogantes de los legisladores.

Sobre el balance del encuentro, Fiore aseveró que “ante cada pregunta que reciben, responden cualquier cosa y no hay posibilidades que repreguntemos, a mí no me respondió casi nada”.

Para ser más clara, la senadora nacional comentó: “Cuando le pregunte qué pasaba con un proyecto que el municipio de Vaqueros presentó para conectar mejor esa localidad con la Capital, que fue aprobada por un organismo que articula a la nación con los municipios, me respondió con las funciones que tiene ese organismo pero nada sobre el por qué todo estaba parado”.

Del mismo modo, Fiore agregó un segundo ejemplo de su disconformidad con el funcionario del Gabinete Nacional, en el cual “indagué sobre dos obras adjudicadas de ferrocarril que debe unir Salta con Bolivia a través del Belgrano Cargas e incluye la construcción de tres puentes (…);, tampoco dijo anda”.

Ante estos malos entendidos, la senadora confesó que “la verdad es que a mí me gustaría vivir en el país que el Jefe de Gabinete relata”.