Durand Cornejo propuso no agredir al ministerio de Agroindustria por los despidos

El senador provincial por el departamento Capital, Guillermo Durand Cornejo, expuso una particular postura durante el tratamiento de un proyecto de declaración de “rechazo” a los despidos masivos de trabajadores del ministerio de Agroindustria de la Nación.

Si bien el legislador de Cambiemos no rechazó la postura, se negó a firmar tanto el proyecto como el dictamen aconsejando su aprobación por una cuestión de semántica. Además esgrimió como postura política que no se debe agredir a quien ha ocasionado los despidos por lo tanto la declaración no debía contener la palabra “rechazo”.

El texto de declaración de la Cámara de Senadores de Salta expresaba el “rechazo a los despido de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Se vería con agrado que los legisladores nacionales de la provincia de Salta gestionasen ante el ministerio de Agroindustria la reincorporación, continuidad y regularización de todos los trabajadores de esa dependencia, disponiéndose la debida y periódica asignación del presupuesto correspondiente”.

A su turno, Durand Cornejo expresó su rechazo al uso del término “rechazo”. Argumentando que “habría que hacer una aclaración con términos precisos. Hacer una gestión ante el organismo que despidió a ésta gente, redoblar la apuesta. No se trata de que firmen o no el papel porque eso es una anécdota que pasa a archivo.

Si queremos ayudar a las familias, hagamos la gestión. Me gusta más esto que una declaración que diga “rechazo” porque esto genera más rechazo. Si vamos a tratar de hacer una mediación con quién ha ocasionado despido, no lo agredamos, hagamos la mediación, o hagamos una declaración pero sin ese término”.