Corredor de la Fe: Las pelotas de acero siguen dando problemas, ahora arrancaron una

Esta mañana comerciantes de Caseros al 700 encontraron una pelota de acero, que hacen a la decoración del Corredor de Fe, fuera de su lugar. No saben si se trata de un hecho de vandalismo o una mala maniobra de algún conductor, lo cierto es que causaron indignación.

A través de un móvil con Multivisión TV elevaron su reclamo y pidieron que la Policía revise la cámara de seguridad que está justo en la esquina. La pelota de acero fue arrancada de su lugar y colocada a un costado, obstruyendo el paso peatonal.







“Esta no es una zona para estacionar y los comerciantes no dejan de reclamar, además explicaron que no hay accesibilidad en la zona para personas con movilidad reducida o con discapacidades, por ejemplo, personas no videntes que de un día para el otro se dan con estos adornos que podían causar un accidente”, dijeron vecinos de la zona.