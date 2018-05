Día del Trabajador: “Es salir a buscar el pan de cada día”

Con motivo del Día del Trabajador, que se celebra en todo el mundo el 1º de Mayo, desde InformateSalta nos propusimos conocer la historia de vida y superación de distintos trabajadores, algunos más jóvenes y otros con mayor experiencia, quienes día a día le ponen el hombro al país y buscan un mejor futuro para sus seres queridos, no importa si es feriado, día no laborable o demás.

El primero en abrirnos la puertas es Dani, de profesión zapatero, quien nos recibe en su local, ubicado en Av. Alberto Einstein 334, en barrio Universitario, zona norte. Tiene solo 21 años pero desde los 12 que lleva a cabo su profesión. “Es una fuente de trabajo que te saca de apuro”, reconoce.

Dani aprendió el oficio con un amigo del barrio, al igual que su hermano. Es uno de los mejores en su trabajo, pero lejos está de conformarse. “Estoy terminando la secundaria para progresar y ser alguien más en la vida, no un simple zapatero”, señala.

Sobre el trabajo, asegura que es algo lindo, que le permitió tener sus propias cosas. “Acá no podés tomarte ningún feriado porque si uno cierra es un día sin comer”, sostiene.

A pocos metros, está la carnicería de Lino, como la conocen los vecinos de barrio Universitario. “Hace 15 años que estoy, yo aprendí a trabajar desde muy chico en el mercado, y varios de mi familia aprendieron el mismo oficio, el trabajo es lo mejor que hay, es salud”, afirma sin titubear.

Sobre calle Roque Sáenz Peña, entre Arturo Oñativia y Salvador Mazza, está la verdulería de Andrés, quien junto a su señora Rosa, desde muy temprano se brindan a sus clientes. “Generalmente a las 5 o 6 de la mañana estamos arriba, y de ahí vamos a traer mercadería”, asegura.

Andrés reconoce que el trabajo es salir a buscar el pan de cada día. “Nosotros tenemos que trabajar todos los días”, explica.

De zona norte viajamos hacia el centro, más precisamente hacia Plaza 9 de Julio. Sobre España y Mitre, desde hace 29 años, se encuentra el “Gallego” Aldo Durán, “el lustrabotas”, profesión que heredó de su papá y de su abuelo. “Parece que el oficio se va a perder conmigo porque mis hijos están haciendo otra cosa, cambiaron de rubro, estudiaron y están haciendo otra clase de trabajo”, confiesa con emoción y un dejo de tristeza.

Aldo cuenta que además de ‘lustra’, es hasta psicólogo. “Muchos me cuentan sus problemas, uno opina, algunas veces los sacamos de apuro o lo hacemos pasar ratos buenos de humor, tanto tiempo de estar en la calle uno aprende muchas cosas, nos la pasamos macaneando”, dice con la sonrisa dibujada en su rostro.

El "Gallego" le saca el polvo al cajón de los recuerdos y habla de su infancia. “Los padres de antes nos inculcaron el trabajo, nosotros trabajábamos desde chicos, haciendo limpieza en la casa, cambiándole el agua a la gallina, yendo a lustrar, yo desde los 8 o 9 años aprendí el oficio y a los 14 salí de mi casa”, cuenta.

A tan solo unos pasos, se encuentra la Panadería Adriano, que atiende Simón, quien desde muy temprano tiene todo listo para que los demás puedan acompañar el desayuno con facturas y bizcochos. “Trabajar es dignificar, es lindo poder disfrutar de lo que hacemos nosotros, con la gente que nos visita, que ya más que clientes son amigos”, sostiene.

Por último, pero no por ello menos importante, está la revistería de Naty, sobre Caseros casi esquina Florida. Allí están los últimos diarios y revistas que salieron al mercado. “Trabajar es parte de la vida, solventa todos nuestros gastos, es importante, uno como que se acostumbra con el tiempo, cuando no tenés que hacer, estás buscando que hacer, a mi me gusta mucho”, finalizó.

A los que colaboraron con la nota, y en su nombre a todos los trabajadores, desde InformateSalta, queremos desearles un ¡muy feliz día del trabajador! Gracias por tanto esfuerzo.