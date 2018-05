Juicio a Reynoso: “Ningún testigo dijo si la plata la recibió el en mano”

Así lo manifestó el abogado defensor del ex juez Federal, Federico Magno, quien sostuvo su inocencia. Aseguró que todos los testigos que comparecieron hasta el momento no aportaron pruebas suficientes a la causa.

El Tribunal Oral Federal prorrogó un año la prisión preventiva contra el juez Federal Raúl Reynoso, acusado de cobrar coimas para beneficiar a narcotraficantes. Sin embargo, Federico Magno, su abogado, sostiene su inocencia y aseguró que hasta el momento ningún testigo aportó pruebas a la causa.

“Casi 50 testigos pasaron sin pruebas concretas, directas y contundentes de que den la pauta siquiera de pensar que el doctor Reynoso cobraba para beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico. Sostenemos y esto es de público conocimiento, nadie, absolutamente nadie dijo si la plata la recibió el doctor Reynoso en la mano. Eso no ha sucedido así,” dijo a FM Aries.

En este sentido, indicó que el ex juez Federal justificó su patrimonio no tan solo en su declaración jurada, sino a través de los distintos informes realizados por el Poder Judicial. “Cuestiones que no han sido ratificadas ni probadas en lo que va de la audiencia debate y que no se van a aprobar porque no posee ninguna de esas propiedades. Nosotros sostenemos a viva voz la inocencia sino que él tendría que estar en libertad, judicializado y sometido a la justicia,” aseveró.

Finalmente, cuestionó la última resolución que deniega su libertad pese a no existir inicio alguno de peligro de fuga o que pueda entorpecer la investigación y pidió celeridad en un proceso que podría extender al menos hasta abril de 2019.