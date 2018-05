Muerte en Santa Agatha: Imputaron por homicidio y mala praxis a una médica

El fiscal de Graves Atentados Contra las Personas, Pablo Rivero, imputó a la médica Norma Beatríz Brandoni por homicidio culposo por mala praxis luego de que intente hacerle una infiltración radicular a María Cristina Ulibarri en el centro médico Santa Agatha el 13 de abril. Tras conocer la acusación se negó a declarar.

Según las investigaciones se supo que la víctima fue a realizarse “una práctica invasiva que conlleva riesgos que no le fueron informados en forma previa”, además no tenía un pedido médico con la indicación y el lugar no tenía elementos de reanimación, tal como lo había adelantado Carlos Saravia, abogado de la familia de la víctima.

Si bien resta conocer los resultados de la autopsia y estudios complementarios, la fiscalía consideró tener los elementos necesarios para realizar la imputación formal, mientras avanza la investigación.





Se sabe que Ulibarri ese día fue a Santa Agatha acompañada de su hermana y que no era la primera vez que se realizaba una infiltración radicular, con el objetivo de aliviar sus dolores cervicales y de columna tras una mala cirugía del pasado. Esa terapia para el dolor la habría ayudado a mejorar su calidad de vida, pero aparentemente no conocía los riesgos de realizarla porque no le fue informado.

Según declaró su hermana a los pocos minutos de que ingresó a realizar el tratamiento una técnica en radiología salió y le pidió a la secretaria que llame al 911, querían que una ambulancia llegue al lugar. Salió una segunda vez pero ya a los gritos pidiendo la asistencia del Samec, pero era demasiado tarde, cuando los médicos llegaron la mujer había fallecido.

El centro de diagnóstico permaneció clausurado algunos días mientras se peritó el tomógrafo ocupado como monitor y papeles de importante. Se esperan nuevos avances.