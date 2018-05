Tarifas: “ Hoy no es un problema de la política sino un problema de la gente ”

Esta tarde, los bloques opositores de la comisión de Presupuesto y Hacienda consiguieron dictamen para avanzar con el proyecto que propone actualizar tarifas de luz y gas de acuerdo a la variación de los salarios y la la posibilidad de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre pasado.

“Se emitió dictamen y se plantea la discusión para la próxima sesión donde nosotros seguimos abiertos para dialogar hasta último momento para encontrarle un punto de resolución a uno de los problemas más grave que tiene la Argentina que es la problemática de tarifas” expresó el diputado nacional, Pablo Kosiner a InformateSalta.

El legislador nacional, agregó que la iniciativa pretender dar un criterio de razonabilidad a las tarifas hacia el futuro. “Hoy las tarifas han ido creciendo mucho más que los salarios y la inflación. Hoy no es un problema de la política sino un problema de la gente. Hay que darle una repuesta a las expectativas que tienen muchos argentinos que están preocupados por los niveles de tarifas, creo que el gobierno se equivoca al realizar un análisis de la coyuntura política” indicó.







En este marco, es que los bloques de la oposición plantearon que no estarán de acuerdo con que la solución del pago de tarifas sea a través de cuotas y con intereses o que las provincias o los municipios sean los que tengan que hacer el esfuerzo suprimiendo impuestos

“Tratar de anclar los aumentos salariales y en el caso de las pymes a la producción con los niveles de actualización de los índices del consumidor” indicó Kosiner que es la propuesta que se debatirá la semana que viene en la Cámara de Diputados.

En cuanto, a las declaraciones del Jefe de Gabinete, Marcos Peña sobre que cualquier iniciativa sobre tarifas podría ser vetada por el Ejecutivo, Pablo Kosiner dijo: “El problema no es el veto, sino las tarifas, el problema no es si el presidente veta o no una ley, es facultad del gobierno vetar una ley, como es facultad del congreso aprobarla. Desde el primer momento hemos tratado de dialogar con el gobierno incluso cuando ellos plantean que no hay nada para modificar. Me parece muy raro plantear el veto de una ley cuando ni siquiera tiene media sanción de la Cámara de Diputados, creo que deberían haber sido más prudentes desde el gobierno”.

Finalmente, admitió que no toda la oposición está totalmente de acuerdo con el proyecto pero es el que mayor nivel de consenso tiene. “Nosotros estamos abiertos a dialogar con el oficialismo, a poder discutir el tema. Hasta última instancia vamos a poder recibir sugerencias. Estamos dispuestos a modificar cosas pero lo que no podemos hacer es mirar al costado como si nada sucedería”.