Pide ayuda para traer el cuerpo de su hijo desde Río Gallegos

Desesperante es el momento que está atravesando Luis Chocobar, un vecino de Salta quien está intentando traer por avión el cuerpo de su hijo, luego que este falleciera días atrás en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.

En diálogo con el programa DNI, Luis señaló que su hijo, de nombre Jonathan, falleció “el día 29 de abril; me encuentro en una situación tan mala que no puedo juntar la plata que me piden para el traslado”. Mientras, el cuerpo de Jonathan permanece en la morgue de Río Gallegos.

El costo para el envío de los restos de su hijo vía aérea, es de $65.000, monto que Luis no puede afrontar. “Soy un jubilado, me quitaron el subsidio por invalidez, mi señora sólo tiene una pensión por siete hijos”, señaló sobre su estado.

Ante esta situación, Luis se animó a pedir “a los políticos una colaboración, que me hagan el traslado, ellos me pueden acercar lo que necesito, yo quiero traerlo a mi hijo pero no puedo”. Pese a su estado, señaló que está dispuesto a firmar un pagaré si es necesario, y devolver a futuro el gasto del traslado, siempre que logre enterrar a su hijo en Salta.



Foto ilustrativa.