Mauricio Macri bajó un fuerte mensaje al Gabinete por dólar y tarifas

Respaldó a Sturzenegger y reiteró que no piensa retroceder con los aumentos de los servicios públicos.

Tarifas y dólar ocuparon buen parte de la reunión de Gabinete que encabezó esta mañana el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Sobre la cuestión cambiaria, fue tajante y dejó clara su posición: "El Banco Central tiene todo el apoyo de la Casa Rosada".

Lo dijo luego de escuchar al ministro de Hacienda, publicó Clarín, quien había dado su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el mercado cambiario: Dujovne expuso que "hay una apreciación a nivel mundial del dólar", pero admitió que "en Argentina lógicamente hay que mirarlo con mayor atención porque la costumbre siempre fue pasarlo a precios".







Pero Macri también sentó posición sobre la discusión de las tarifas que la oposición impulsa en el Congreso: "El tema tarifas es lo más importante, el centro de la batalla cultural" afirmó ante sus ministros. Sin rodeos, el Presidente admitió así su preocupación por la insistencia de la oposición en avanzar con un proyecto para limitar -y retrotraer- el aumento de los servicios públicos y reiteró, en consecuencia, que en caso de que sea aprobado no le temblará el pulso para vetar la ley.

Para Mauricio Macri, la discusión por las tarifas no cambia los planes del Gobierno. "Tenemos claro lo que estamos haciendo y hacia donde vamos", indicó, No obstante, enmarcó el asunto en esa larga lista de temas que -cree el Presidente- impulsa la oposición para poner palos en la rueda. "Seguimos batallando con la historia de una Argentina que no cumple", lamentó, en clara alusión a la gestión kirchnerista.







El jefe de Estado se apoyó luego en el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el jefe de la bancada radical Mario Negri, quienes interiorizaron a los ministros sobre el trabajo que el Gobierno realiza con gobernadores y legisladores para intentar bloquear la aprobación de la ley.

El mandatario también les pidió a sus funcionarios no dudar ante los argumentos de la oposición. Y puso el caso de las pymes. "Los que hablan de eso se olvidan que en Brasil la energía vale el triple", apuntó.