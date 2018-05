Trazado Ruta 9/34: “El empresario Conta tendrá que cambiar de lugar sus inversiones”

Días atrás comenzó a circular un panfleto en la ciudad de Metán con el objetivo de poner a la población en contra del proyecto del nuevo trazado de la ruta 9/34. El texto expresa: “No al cambio de la traza de la Ruta Nacional 34 que pasa por Metán, en defensa de nuestros hijos, de nuestros trabajos, en defensa de nuestra población. Para que Buenos Aires no decida por nosotros, evitar la desintegración familiar y el éxodo masivo de nuestros hijos”.

El diputado nacional Martín Grande se manifestó, en FM Profesional, en contra de ésta postura. “Estamos hablando de una autopista con doble carril y un cordón intermedio. Es una inversión millonaria que le va a dar a la gente de Metán más calidad de vida, más seguridad, más oportunidades, y por sobre toda las cosas, comodidad para el transporte”.

El legislador manifestó que la ruta no podrá pasar por el centro de la ciudad debido a interposiciones de un fuerte grupo económico que lo impide: “Se están recibiendo los embates de un grupo de poder que hizo una inversión a la orilla de la ruta y que en lugar de organizarse para hacer una inversión frente a la autopista, está tratando de levantar al pueblo de Metán, haciendo aparecer la autopista como si fuera un monstruo que los va a aplastar”.

En éste sentido, el diputado explicó que la ruta pasara a 1800 metros de la ciudad, brindando un valor agregado a Metán, con la posibilidad de tener un transporte más rápido y seguro. “Los que tengan terrenos se les van a valorizar muchísimo, y el único que va a perder, es el empresario Conta, un apretador profesional. Me amenazó con que si yo estaba en contra de él me las iba a ver oscura. Yo le digo al empresario Conta que no va a poder ir contra el progreso, la autopista se va a hacer igual, porque al pueblo de Metán le va a venir bien”.