Del Frari apelará el fallo de la jueza Valdez: “Es un intento de judicializar la política”

Martín del Frari, indignado por lo que resolvió el Juzgado de Violencia de Género N° 1, luego de la denuncia que le interpuso la Defensora del Pueblo Frida Fonseca por supuesto acoso y hostigamiento al cuestionar su designación en el cargo, habló con InformateSalta y manifestó que respetará el fallo de no hablar más de la funcionaria pública pero que al mismo apelará el fallo.

“Soy un funcionario público elegido por el voto popular de los vecinos de Salta y la Carga Orgánica municipal habla claramente sobre los fueros que tienen los concejales - dice que ningún concejal será molestado por ningún tipo de poder en cuanto a sus opiniones – claramente nos habilita a opinar sobre lo que no estamos de acuerdo y para denunciar. Por eso somos funcionarios públicos y políticos” indicó el concejal.







Seguidamente, afirmó que esta medida judicial forma parte de una operación política en su contra que surge luego de que solicitó mediante un proyecto de resolución para la investigación y posterior destitución de Frida Fonseca ya que consideró que su designación en la Defensoría del Pueblo había sido irregular.

“No había necesidad de nombrar a otra persona cuando el despacho de la Defensoría ya estaba a cargo de otra persona que era el Dr. Nicolás Zenteno, jamás dije que la señora no tenía que ocupar el cargo por ser mujer” aclaró debido a que el fallo se fundamenta en los documentos Belem Do y la Cedaw que versan sobre la violencia hacia las mujeres.

“Se está coartando la libertad de expresión de un político, de lo contrario, ningún político podría opinar sobre otro político u otro funcionario público, es una fallo realmente preocupante que va en contra de la democracia” agregó Martín del Frari a InformateSalta.







Además, dos cosas fueron las que le llamaron la atención al edil del Frente Ciudadano para la Victoria. Uno que nunca se lo llamó a declarar, “no se me ha excusado, ni preguntado a mí y directamente se ha sacado el fallo”. Segundo, considera que esta situación se ha tratado con una celeridad que le sorprende. “Me llama la atención, ya que en los Juzgados de Violencia de Género hay causas que están hace dos meses, cuatro meses, y esta jueza (Liliana Valdez) ha dado un fallo en 10 días sin siquiera llamarme a declarar ni escuchar mi voz” manifestó Del Frari.

Desestimó que desde su posición de concejal haya ejercido una relación de poder sobre la Defensora del Pueblo, Frida Fonseca ya que ambos cargos tienen la misma remuneración y poder. “No existe esta relación porque no soy el jefe de la señora. Es un fallo preocupante que trata de sentar un precedente que es muy peligroso para la democracia. Imagínese que mañana el gobernador Urtubey o el intendente Gustavo Sáenz no puedan opinar sobre una funcionaria mujer o legisladora. Para mí no existe violencia de género, nunca la agravie en su condición de mujer. Simplemente pedí que se abra un proceso de designación como corresponde cumpliendo con la ordenanza vigente”.

Finalmente, indicó que esta situación no lo desalienta en su trabajo legislativo municipal. “Me da muchísima más fuerza para seguir luchando contra lo que me parece que no está bien. Claramente esto es la judicialización de la política, me da más fuerza para seguir diciendo lo que opino y seguiré manifestándome en lo que no está de acuerdo y denunciando lo que tenga que denunciar porque para eso me eligieron los vecinos de la ciudad” concluyó.