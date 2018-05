Desde la producción de Toc Toc aclaran: “La obra no apoya nada: ni el aborto, ni la despenalización”

“Cada persona del elenco tiene su visión personal sobre el tema, no es algo que se apoye o no desde la obra”, aclara la productora de Toc Toc, pieza que se presenta este fin de semana en Teatro del Huerto.

Así como lo indica Walter Domínguez en una de sus notas para Clarín, “pareciera no ser tiempo para indefiniciones. En la vida en general, y en el espectáculo también”. Sucede que este fin de semana llega a Salta “Toc Toc”, una obra que lleva ocho temporadas, pero que volvió a ser noticia semanas atrás en los portales nacionales debido a un episodio vivido con las actrices del elenco en torno a un tema polémico: el aborto y su despenalización.

En una de sus funciones en Buenos Aires, las actrices salieron a dar el saludo final con los pañuelos verdes, que son símbolo de apoyo al proyecto de ley sobre la despenalización del aborto. Este gesto, ofuscó a una de las mujeres que había ido a ver la obra, quien catalogó como “apología del delito” al momento vivido.

En diálogo con Mariana Aquere, productora de la obra, InformateSalta trató el tema a fin de esclarecer cuál es la postura del elenco ante estos hechos, y de qué manera pudo influir la polémica en la presentación que les espera en Salta este fin de semana. Sus dichos, apuntan a esclarecer, en primer lugar, que el elenco de Toc Toc que se presenta en Buenos Aires es diferente al que sale de gira. “En esa función, se ve a actrices que forman parte de un Colectivo de Mujeres que apoyan la despenalización, pero no todas las actrices se suman, no lo hicimos como elenco”, aclara Mariana Aquere, a lo que añade “Cada uno tiene su versión personal del tema, pero no es algo que apoye Toc Toc, porque Toc Toc no apoya nada: ni el aborto ni la despenalización”.

De esta manera, programan su presentación en el Teatro del Huerto para el sábado 05 de mayo, anticipando que ningún espectador verá la postal que circula por los medios con el elenco de Buenos Aires.