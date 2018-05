"Marte es el primer paso de la gesta que tiene la humanidad para no perecer"

Clarín/ El argentino Carlos Bayala presenció, hace tres años, una conferencia en Texas de un experto de la NASA sobre Marte y la charla le fascinó. Al final se acercó al disertante, le dijo que había trabajado como Director Creativo para Nike y que creía que la agencia espacial debía tomar algunas estrategias de las marcas comerciales para volver a acercarse a la gente. Al poco tiempo lo llamaron.

Bayala ya había trabajado como publicista por más de 20 años en Argentina y creado algunos hitos como la campaña de Mamá Lucchetti. Radicado en Londres hace cuatro años, fundó la agencia New, junto con Alex Pentland, fundador y director del MIT Media Lab Human Dynamics Research Group, y uno de los siete más poderosos científicos de datos en el mundo según la revista Forbes. Ahora, una de las tareas de esta agencia de comunicación en la NASA es explicar y convencer a los estadounidenses y al mundo sobre la importancia de la exploración del espacio profundo. Hoy, se lanza InSight, la misión destinada a explorar el interior de Marte, y Bayala cuenta la importancia del planeta rojo en la carrera espacial y cómo lo comunican. “Marte va a ser el comienzo de una bisagra en la historia de la humanidad”, dijo.



-¿Por qué las misiones a Marte son importantes?

-Marte es fundamentalmente el primer paso en una gesta que tiene la humanidad para no perecer. El gran motor de la NASA en este momento es que nosotros tenemos que convertirnos de una especie monoplanetaria a una especie multiplanetaria. Entonces, no sólo va a ser Marte sino un montón de otras posibilidades que van a hacer que nos salvemos como especie porque vamos a tener que adaptarnos a otros ambientes, otras condiciones, otros territorios y otros planetas para poder prosperar como especie y seguir avanzando y evolucionando tanto nosotros como las otras generaciones. El paso a Marte es muy importante porque es el primer gran paso que da la humanidad a un cambio de paradigma fundamental porque la Tierra era básicamente el lugar que nos definía como especie humana y ya no lo va a ser más.

-Queda mucho por comprobar.

-Por supuesto, todo esto se tiene que comprobar: hay montañas de cosas que no han sido experimentadas todavía, eso es lo fascinante. Se sabe que lo que conseguiría un ojo humano en un día de expedición es mayor y más rico que lo que han conseguido los robots que están ahí dando vueltas y observando cosas en todo este tiempo. La llegada del hombre a Marte (prevista para 2030 o 2035) va a ser el comienzo de una bisagra en la historia de la humanidad, por eso es tan importante.

Bayala cuenta que el ex presidente Barack Obama, por una cuestión de costos, decidió que todo lo que fuera exploración del espacio próximo o cercano podía ser concretada en colaboración con capitales privados, mientras que el espacio lejano quedaba bajo órbita de la NASA.

Así fue como desde el ámbito privado ingresaron actores nuevos y atractivos como Virgin Galactic o Elon Musk y su proyecto Space X, que envía cohetes y autos al espacio con gran marketing y que incluso dicen que van a llegar a Marte en 2015 cuando la NASA lo prevé más de 15 años después. “La gente se confunde”, dice Bayala. “El problema es que el espacio lejano es muy poco sexy porque necesitás trabajar muchísimo y lanzar menos cohetes”, explica. Y por eso hoy la imagen que “tiene la gente de la NASA es que es una organización que está cerrada”. “Esto fue lo que hizo en el fondo desdibujar el protagonismo y misión” de la agencia espacial.







-¿Y cómo están resolviendo ese tema en el plano de la comunicación?

-Lo más importante es que la NASA hoy es protagonista de la exploración espacial profunda. Hoy hay un montón de actores que están tirando satélites, chatarras o lo que sea al espacio. La NASA está concentrada en la exploración del espacio profundo. Esto en definitiva esto nos va a llevar a Marte y a otros planetas.

-¿Cómo lo van a comunicar?

-Hay que ayudar a la NASA a explicarle al mundo emocionalmente, bellamente, fuertemente, cuál es su misión. Hicimos una película. Básicamente, lo que estamos apelando es a nuestra capacidad natural por la curiosidad. Nosotros sintetizamos todo eso con el ojo de una cerradura y con la enorme fascinación que nos despierta mirar. La protagonista es una niña de 7 años, argentina, hija de una dominicana y un senegalés, y se filmó en Tandil. Lo que hay que explicar es que los chicos que hoy tienen 5, 6 o 7 años son absolutamente esenciales para el futuro de la humanidad porque van a ser parte de la exploración del Deep Space, del espacio profundo. A través de eso vamos a llegar a Marte. Eso lo va a lograr alguien que hoy tiene más o menos 7 años, como mi hijo Domingo.