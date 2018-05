Aseguran que las economías regionales no serán impactadas por la escalada del dólar

Dirigentes del sector aseguraron que tendrán un “balance neutro”, aunque la situación no deja de generar incertidumbre en el sector agropecuario local.

"Balance neutro”. Esa fue la definición que utilizó Eduardo Rodríguez, recientemente nombrado Presidente de Economías regionales de la CAME, en diálogo con IN Salta, al analizar el impacto en el sector por la escalada del dólar de estos días. El también titular de la Cámara de la Producción de Salta evaluó que gran parte de los productores no se verá afectado por esta situación de la economía.

“Si bien los insumos están dolarizados y en los últimos años hemos ido perdiendo rentabilidad porque el dólar se fue disparando, también hemos ido ubicando la producción en el mercado a precios internacionales. Esto nos tendría que favorecer, pero esa diferencia no la vemos todos porque estamos pesificados”, señaló Rodríguez. “Por darte un ejemplo, logramos un aumento del precio del tabaco del 23%, cuando los costos productivos subieron el 40%. Entonces, hay una distancia que la termina cubrieron el productor y complicando su financiamiento”, advirtió.

En su gestión al frente de Economías Regionales de CAME será prioridad la cuestión energética y la búsqueda de sistemas alternativos, sustentables y económicos. “Vamos a trabajar en el tema energético porque la tarifa que tenemos es espantosa. Jujuy lo resolvió muy bien con energía solar. En Salta la incidencia que tiene la energía eléctrica y el gas es importantísimo, casi determinante. (El ex secretario de Energía) Flavio Aguilera lo trabajó muy bien. Hay proyectos pero están estancados”, lamentó.

El principal de ellos es generar un sistema interconectados desde la Puna aprovechando las condiciones de la región.

En neutro

Quien coincidió con las afirmaciones de Rodríguez fue el presidente de Prograno, Lisandro Ruiz de los Llanos, quien anticipó que las producciones no se verán afectadas ya que los precios de la producción son fijados en parámetros internacionales.

“Esto tiene una doble lectura. En lo que es el sector productivo de granos, los insumos que compras, así como lo que vendes, es en dólares. De momento el balance sería neutro. Sin embargo, un nuevo aumento en el precio de los combustibles, como el que se viene anticipando, sí llegaría a afectarnos porque indefectiblemente se verá reflejado en los costos de fletes”, analizó.