Olmedo: "Deberían cerrar el banco Central y poner el dólar a $30"

El diputado nacional Alfredo Olmedo en el programa de Mauro Viale "La Pura Verdad" pidió un dólar a $30 pesos y que cierren el Banco Central. Consultado sobre la realidad económica argentina el legislador dijo que para que al país le vaya bien es necesario que el presidente lo escuché y coloque el dólar a $ 30 para que el dinero quedé en Argentina y no obligen a viajar afuera para comprar más barato.

"Los precios no deben subir, el dólar sí. Con un dólar competitivo no van a cerrar las fábricas" dijo el diputado quien además señaló que un gobierno que maneja la bicicleta financiera no nos lleva a buen puerto, "solo debería existir las reservas y eliminar el banco Central, ésta sería parte de la solución" sostuvo.

Por otro lado consultado por el tema tarifazo, Olmedo dijo que será contundente en su discurso el próximo miércoles ya que no está de acuerdo con los aumentos y no va a permitir que el norte siga subsidiando a Buenos Aires porque en la provincia de Salta se pagan tarifas altísimas en comparación con la gran ciudad "yo ya no quiero subsidiarlos a ustedes" sentenció.