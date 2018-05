Acusan de trato indigno y de retrasar resoluciones a la Secretaría de Defensa del Consumidor

En los últimos años, reclamar por los incumplimientos de las empresas, es cada vez más común. Usuarios se informan sobre sus derechos y luchan para que los mismos se cumplan y no se violen. Pero ¿qué pasa cuando el organismo que debe recibir estas denuncias tampoco es diligente?

Esto es lo que denuncia, Daniel Robles, un consumidor que en dos ocasiones ha tenido que concurrir a la Secretaría de Defensa del Consumidor por diferentes incumplimientos y trato no digno por parte de empresas privadas. En una de ellas debió esperar dos años para su resolución y en otra realizó su presentación en 2016 y aún no obtuvo una respuesta definitiva.

Daniel Robles







La primera de las causas inició en el 2014, cuando la empresa de pagos “Magic Express” demoró en pagarle un giro realizado desde Francia. “Fui con mi código y DNI en mano y la chica me dice Ud. está la lista negra. Me dijeron que espere y me empezaron a tratar mal” contó Robles a InformateSalta, agregando que fue agredido por el personal de seguridad ya que este les pedía identificación y el libro de quejas para dejar asentado el episodio.

Tras lo sucedido realizó las correspondientes presentaciones en el organismo provincial. “Ahí trabajó la Dra. María Emilia Ruiz, que debe tener algo personal conmigo porque no trabajaban con mi expediente y como soy de reclamar por mis derechos, le dije – Dra. Ya se están venciendo los plazos – a lo que me respondió – tengo los tiempos legales de hasta 3 años -. Fácil más de 50 veces tuve que ir” relató el usuario, aclarando que este tiempo legal sólo se debería darse en casos muy especiales.

Dos años pasaron hasta que esta queja fue resuelta por la Secretaría de Defensa del Consumidor. La empresa Magic Express debió pagar una multa de $15 mil pesos.







Meses después de esta resolución, en 2016, Robles volvió a sufrir trato indigno pero ahora por parte de la empresa Musimundo. “Compré un celular para un amigo, me lo tenían que dar de 3 a 5 días como máximo, pero recién me lo entregaron el 20 de julio” contó a InformateSalta aclarando que su intención era tenerlo para el 4 de julio. Según su testimonio, todo estaba pagado, sólo faltaba la entrega.

El día indicado para el retiro del celular, concurrió a la empresa, retiró el producto y pidió el libro de quejas para dejar la constancia que esperaba que no le pase nada el celular ya que se lo habían entregado 15 días tarde. “Fui recibido por el gerente, me reclamó porque compraba por internet. Le pedí el libro de quejas, no me lo querían dar, y les dije que hasta que no lo den no me iba a mover” manifestó Daniel Robles. Tras su persistencia, logró dejar por escrito su queja, pero al pedir la copia de esta se la negaron.

Esta situación provocó que vuelva a pedir el libro que quejas, se lo vuelvan a negar y empiece una pelea con el encargado de la sucursal. “Me dijo negro de m…, me invitó a pelear afuera, me lastimé el pie, pero todo lo grabé” indicó Roble, destacando que, además, intentaron robarle el celular.

Esta nueva situación, provocó una nueva denuncia en el organismo provincial encargado de defender los derechos del consumidor. “Empezó la odisea de los mismo, tres copias para presentar la denuncia, tres copias del audio, por trato no digno” explicó el damnificado. Por este episodio también radicó una denuncia penal en la Fiscalía N° 2 y en el INADI por xenofobia y racismo.

“Nuevamente, mi expediente cayó con la Dra. María Emilia Ruiz, cuando estaba con la Dra. Chuchuy, quedó resentida por lo que le dije que no trabajaba. Para mí tiene algo persona contra mí” aseguró Robles.

Además, el damnificado criticó que en sus casos siempre se realizaron tardíamente las notificaciones. “Pasó lo mismo, eternamente cajonearon el expediente a propósito, venga la semana que viene en reiteradas veces, te hacen perder el tiempo, nafta, estacionamiento”.

Robles, también indicó que desde el organismo hay cierta animosidad contra su persona ya que fue citado el pasado enero cuando él había avisado previamente que iba a encontrar fuera de la provincia. “Me presenté igual en tiempo y forma, munido de las pruebas que me solicitaba la notificación. Me atiende el Dr. Gerónimo, me toma 15 preguntas de las cuales 13 fueron capciosas a favor de Musimundo y en mi contra, pero no me quiere recibir las pruebas” dijo.

Esto provocó un episodio de tensión que requirió la intervención del secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, que según, Robles ante el reclamo de lo que estaba pasando el funcionario público no le dio repuesta y luego lo tildó de violento.

María Emilia Ruiz y Carlos Morello - Secretaría de Defensa del Consumidor

“Estoy cansado que me traten como delincuente. Obviamente que soy vehemente defiendo con énfasis mi postura, pero nunca estoy gritando. Lo que yo hago no lo puede hacer ningún empleado de comercio, ni de la administración público, porque un jefe sólo les dará como mucho tres días para resolver tus problemas. ¿Por qué mis casos duran más de dos años? ¿Porqué me hacen ir y venir constantemente? Esto es una humillación para los ciudadanos que ya renegamos con las empresas. Mis denuncias prosiguen en todos lados porque tienen pruebas y es la verdad. Nadie me va a agredir impunemente” se defendió Robles.

En consecuencia, ya elevó sus quejas al Ministerio de Gobierno y solicitó, a través de InformateSalta, que los funcionarios públicos implicados le pidan disculpas y que el Estado se haga cargo de los daños morales que le provocaron en todos estos años.