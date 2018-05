El viernes pasado el gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo un encuentro con referentes de diferentes fuerzas políticas en el que se acordó una mesa de trabajo para tratar la reforma constitucional.

Uno de los que estuvo presente es el senador nacional Juan Carlos Romero, quien manifestó estar de acuerdo en terminar con las reelecciones indefinidas en todas las categorías. “Creemos que una de las cosas que hay que corregir es terminar con la reelección indefinida, bajar un poco el costo de la política, podrían ser elecciones cada cuatro años y no estar todos los años, con una gran movilización, son temas para debatir,” dijo a AM 840.

Desde esta perspectiva, consideró que tanto los diputados, senadores como concejales, deberían poder tener solo dos mandatos y después si así lo desea cambiar de cargo. “El que tenga dos mandatos tiene la seguridad que en 8 años, tiene que hacer todo aquello que planificó, y no estar preocupándose, ni a quién dejar de sucesor, porque va a estar prohibido,” detalló.

En este sentido, opinó que el Senado provincial no debería ser eliminado sino que los senadores deberían elegirse por grupos de tres. “Yo sé que es difícil esto, pero peor es eliminarlo, Salta puede tener 8 regiones de 3 senadores; 2 por la mayoría y uno por la minoría, por lo cual se garantizaría una participación,” puntualizó.

En cuanto al cargo de gobernador, manifestó que el mandato tiene que estar equiparado al resto. “No hay nada que impida que uno aprueba y experimenta como es de los periodos de doce años en donde alertamos que no es tan conveniente, entonces no tiene ningún impedimento. Yo no me siento impedido a opinar hoy si algo que hemos experimentado y probado no mejora y si podemos ensayar otro sistema que limite los mandatos en la provincia,” expresó.