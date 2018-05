Investigarán el envenenamiento de caballos en La Caldera

La lamentable situación se conoció a través de las redes sociales, donde una lugareña difundió imágenes de los animales muertes. La aparición de los cuerpos sin vida de los animales se produjo en el loteo La Misión, localizado entre las márgenes del Río Mojotoro y las Cumbres del Gallinato, en La Caldera.

El intendente de la localidad, Daniel Escalera, sostuvo en InformateSalta que en los próximos días mantendrá una reunión con el jefe zonal para ahondar en el tema.

“Dicen que dos tenían tiros en la cabeza y los otros estaban envenenados. No puedo asegurar si hicieron o no la denuncia policial porque no eran caballos del loteo, aparentemente son de vaqueros que los vecinos los dejan ahí”, manifestó el jefe comunal.

Con respecto a la sospecha de que los responsables de la mortandad de los equinos tiene que ver con quienes se encuentran abriendo nuevos caminos para los loteos, Escalera sostuvo que desconoce que se estén haciendo caminos en el lugar.

En la denuncia publicada en redes sociales, se advierte sobre la utilización de un poderoso herbicida que habría ocasionado la muerte de los caballos que pastaban en el lugar.