Última semana para inscribirse en los Juegos Deportivos Evita 2018

Hasta el próximo viernes 11 de mayo estarán abiertas las inscripciones para participar de los juegos deportivos Evita 2018, competencia destinada a jóvenes de toda la provincia que representan a escuelas, clubes, organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones comunales, municipales y gremios, entre otras instituciones.

Cabe destacar que aquellos que no representan a ninguna institución también pueden participar y en el caso que sean menores de edad deben estar acompañados por una persona adulta.

Los Evita están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 11 a 18 años que se encuentran divididos en cinco categorías: Sub 14 (para chicos entre 11 y 14 años), Sub 15 (entre 13 y 15 años), Sub 16 (entre 15 y 16 años), Sub 17 (entre 16 y 17 años) y Sub 18 (entre 17 y 18 años). También pueden participar jóvenes con discapacidad y adultos mayores de 60 años.

Las disciplinas deportivas en las que se puede competir son: Básquet 3x3, Básquet 5x5, Cestoball, Fútbol 11, Fútbol 7, Handball, Hockey, Nado Sincronizado, Rugby, Vóleibol y Vóleibol de Playa. En cuanto a las disciplinas individuales se competirá en: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Lucha Grecorromana, Natación, Patín Artístico, Pelota Goma Trinquete, Taekwondo, Tenis de Mesa y Tiro.

Los Juegos Evita incluyen competencias adaptadas para jóvenes deportistas con discapacidad. Las disciplinas deportivas son: Atletismo, Natación, Básquetbol 3x3, Boccia, Fútbol, Tenis de mesa y Goalball. En tanto, las personas mayores de 60 años podrán participar en Tejo, Ajedrez, Newcom (vóleibol modificado), Tenis de mesa y Sapo.

La competencia de los Juegos Evita en Salta comenzará a mediados de mayo con la instancia municipal. Luego se disputarán las fases subzonales, zonales y provinciales. Los equipos que superen estas etapas y resulten campeones representarán a Salta en las finales nacionales de los juegos. Los campeones provinciales viajarán a la instancia nacional de los juegos.

Se puede recabar información e inscribirse en la Secretaría de Deportes, Entre Ríos 1550, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En el interior, los interesados podrán recabar información en las direcciones de deportes de cada municipio. Las inscripciones son gratuitas.