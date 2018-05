Diego Topa: “Traemos un espectáculo que nos está dando grandes satisfacciones”

Esta semana llega a Salta uno de los espectáculos infantiles más ambiciosos que podremos disfrutar este año. Se trata de las aventuras del Jr. Express, el monorriel que comanda el Capitán Topa, que llegará con toda su tripulación para ofrecernos la historia de la Isla del Árbol Abuelo. El espectáculo, que cuenta con un amplio despliegue como sólo Disney sabe ofrecer, iba a dar una única función en nuestra ciudad, pero ante la gran demanda, se sumó una nueva presentación: ambas serán el viernes 11 de mayo, a las 16 y 18.30 hs.

Como previa a su llegada, InformateSalta dialogó con Diego Topa, quien nos contagió de su simpatía inconfundible, dejándonos una cálida invitación para el próximo viernes. Compartimos con nuestros lectores la entrevista realizada al Capitán del Jr. Express.

El año pasado viniste con disco nuevo, personajes nuevos, presentación nueva, ¿cómo se fue consolidando ese trabajo entre la presentación del año pasado y la que tendremos ahora?

La verdad fue increíble, recolectando discos de oro no solo acá en Argentina sino también en otros países. Nos sorprendimos mucho con la recepción del disco “Porque yo te quiero”, un disco hermosísimo que tiene canciones para toda la familia. Con ritmos espectaculares, canciones muy lindas que van a estar en el show. Ustedes tienen la suerte de poder ver el cierre de gira, porque mucha gente no había podido ver el show y este será la penúltima semana de gira. Estamos felices de poder llevar de nuevo este espectáculo que nos está dando tantas satisfacciones y tantos premios.

¿Y con qué nos toparemos una vez que cierres este ciclo de presentaciones?

En principio estamos armando el show que vamos a estrenar en junio en Buenos Aires, un show en el que están invitados todos los salteños que puedan viajar. En calle Corrientes vamos a estrenar un nuevo show con Natalio, Francis y muchos personajes originales de Disney como la Princesita Sofía, la Doctora Juguetes. En Salta estaremos con la historia de la isla del Árbol Abuelo, que cuenta una historia mágica de un árbol que tiene un pimpollo que abre su flor una vez cada 100 años. Si bien es la misma historia que llevamos el año pasado, siempre surgen cosas nuevas en cada presentación.

El año pasado, como decíamos, fue de estrenos. Entre ellos, se conocieron nuevos personajes, como Harmony, como Josefina: ¿Cómo fue la recepción que tuvieron entre los más chicos?

Al principio todo es medio tirante, pero a veces son más los padres que los niños. Nosotros lo planteamos como que siempre los cambios son buenos, los cambios nos traen esperanzas, entonces uno tiene que enseñarles a los más chicos que los cambios suceden, que hay que aceptarlo y que no hay que aferrarse a nada. Hay cosas que no cambian, el Capitán Topa siempre está y voy a estar siempre cerca de mi público.

¿Cuál es la fórmula del éxito para tener esa empatía con los chicos?, ¿de dónde sale toda la energía para mantener el ritmo que demanda una gira?

Creo que tiene que ver con el cariño de la gente, es una retroalimentación. Durante toda la semana trabajo componiendo, o con notas, o armando nuevos espectáculos. Siempre estoy trabajando y pensando en mejorar todo para la familia. La magia que tiene el vivo, también te recarga porque ahí tenés contacto directo con el amor que te dan los chicos y sus familias.

En Salta la situación teatral vive una crisis: hay obras que se suspenden, otras que directamente no vienen a Salta. En medio de ese panorama que a veces parece desalentador, Diego Topa anuncia una nueva función por localidades agotadas. ¿Qué significa esto para vos?

Como digo siempre, a nosotros nos encanta que la gente nos elija, pero también soy una persona que mira mucho a su alrededor y cuando hay situaciones así me entristece un poco porque también es trabajo de mucha gente y muchas familias y lo que más deseo siempre es que a todos nos vaya bien. Por eso también no me quedo y sigo dando lo mejor, pero es un desafío llevar un espectáculo tan grande a toda Latinoamérica. Finalmente lo logramos a pesar de ser un gran gran desafío.

¿Cómo te ves más adelante? ¿Cómo proyectás?

La energía de Diego Topa está hace mucho tiempo llevando alegría, canciones y humor para todo el mundo y siempre me voy poniendo un traje nuevo y particular para eso. En este momento soy el Capitán Topa, pero en otro caso fue el amigo de Muny, de Romina Yan, pero la energía de Topa está siempre y esto es parte de mi vida, es mi misión, mi carrera. Hay Topa para rato.

Para agendar: el Jr. Express llegará a Salta el viernes 11 de mayo, con dos funciones: a las 16 y 18.30 hs. en el Teatro Provincial.