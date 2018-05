El dólar se dispara $1 y se acerca al récord

El dólar trepa 65 centavos este martes a $ 22,98 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio del sitio de ámbito.com.

En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa se dispara 72 centavos a $ 22,67 con escasa liquidez y ausencia momentánea de bancos para la oferta de dólares.

Ayer, el billete avanzó cinco centavos ante una marcada cautela operativa con la consiguiente falta de negocios de importancia.

De esta manera, el minorista acompañó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa subió ocho centavos a $ 21,96 en una rueda con bajo volumen de negocios (cayó un 28% a u$s 575 millones).

Desde el BCRA indicaron a este medio que este lunes fue "un día positivo" ya que por segunda sesión consecutiva la entidad no necesitó intervenir, dado que la oferta y la demanda estuvieron equilibradas", mientras que el volumen volvió a niveles "más normales".

Operadores señalaron, en este marco, que "no se advirtieron ventas de dólares por parte de los bancos, tal como se esperaba, para ajustarse a la nueva normativa que limita la tenencia de divisas extranjeras al 10% en las entidades financieras, que comenzó a regir este lunes.

El Banco Central no intervino en el mercado cambiario, pero estuvo presente en el segmento secundario de Lebac, donde la de 45 días, subió al 38%, casi cuatro puntos más que la jornada anterior.

Fuentes de la autoridad monetaria señalaron que la entidad absorbió unos $ 18.000 millones, y decidió aumentar el rendimiento de la letra que vence en junio, en unos 350 puntos básicos, con el fin de adecuarlo a la tasa de referencia, que se ubica desde el viernes pasado, en el 40% anual.

Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, consideró que debe continuar la cautela en cuanto a posiciones de mercado en un escenario "donde lo que está pesando es claramente el riesgo argentino, y que aún se cree no digirió completamente la salida de inversores extranjeros que venían a hacer carry trade. Deberemos esperar a que baje la 'espuma' para reestimar el nuevo piso y techo con en el que se moverá el dólar en las próximas semanas".

Agregó que "en el muy corto plazo, entendemos que la zona marcada el viernes debería ser un techo (en $ 21,8 - $ 22,2), con un piso igual no

mucho más abajo (en $ 21 - $ 21,30)".

Puntuales operaciones registradas en el arranque en los $ 21,50 marcaron el valor más bajo de la rueda. Luego, la demanda por cobertura se hizo presente nuevamente desde temprano con una leve presión sobre la cotización del dólar que escalonó subas hasta tocar los $ 21,94. Los buenos niveles alcanzados por el tipo de cambio parecieron estimular la aparición de algunos vendedores, situación que generó bajas de los precios llevándolos a un rango que se mantuvo entre los $ 21,85/ $ 21,88 hasta bien entrado el último tramo de la sesión. Sobre el final, la reaparición de la demanda y la insuficiencia de oferta provocó una reacción del dólar que sobre el final tocó los máximos en los $ 21,96.

El mercado local se movió línea con el mundo, en el que el índice dólar alcanzó su mayor nivel en lo que va del año, ante la expectativa creciente de que los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos impulsen a la divisa. En Brasil, avanzó un 0,6%; y en Chile, un 1,2%.

"En un escenario global que sigue presentándose muy complejo y con un proceso de apreciación del dólar en el mundo, la vulnerabilidad local amplifica los efectos de esos movimientos con un impacto que incorpora factores locales para mantener todavía cierta presión sobre el tipo de cambio", destacó el analista Gustavo Quintana.

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó al alza a un promedio del 34% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 137 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el miércoles.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 396 millones, más del 50% se operó en mayo a $ 22,49 con una tasa de 36,7% TNA. Y el más largo fue agosto, que cerró a $ 24,10 con una tasa de 30,7%.

En la plaza paralela local, por su parte, el blue se disparó 30 centavos a $ 22,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, cedió cinco centavos a $ 21,98.

Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron este lunes u$s 424 millones hasta los u$s 55.591 millones, producto de la cancelación de intereses de los títulos públicos Bonar 2024 a residentes del exterior (u$s 542,9 millones).