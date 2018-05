Romero no será candidato a gobernador en 2019

El senador nacional Juan Carlos Romero desmintió las versiones sobre una posible candidatura al cargo el próximo año. “No tengo interés es reiterar, no por falta de ganas, si me gustaría ayudar,” dijo.

El actual senador nacional dijo en el programa Agenda Abierta de Cablevisión que "en el caso de la gobernación no tengo interés de reiterar. No por falta de ganas. Sí me gustaría ayudar. Yo dije cuáles eran los lineamientos en su momento. Ya está, ya lo hice. Las obras están allí, con errores y aciertos. Es momento que los candidatos muestren una visión de lo que quieren para Salta".

En el caso de la senaduría, Romero sostuvo que no es el momento para anunciarlo. "No definí si voy a ser candidato, ni tengo apuro. Lo de Bettina candidata a intendente no está ni hablado", echó por tierra.

Aquí la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=s6rHT6BIOF0&t=2s.