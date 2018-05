Peña: "Planteamos una línea de crédito que nos haga menos vulnerables"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó una conferencia de prensa en la tarde este miércoles en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri adelantando que se solicitará un crédito al Fondo Monetario Internacional.

En primer lugar confirmó el que ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya está en EE.UU. para iniciar las negociaciones con el FMI. “El ministro Dujovne está en Estados Unidos e inicia un proceso que va a durar por lo menos unas semanas. Pretendemos que sea prudente y no queremos adelantar información más de la que todos sabemos”.

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió a los motivos que llevaron a la incertidumbre económica que el país vive desde hace unos días. "El cambio en el contexto global hizo crecer la vulnerabilidad de economías como la nuestra, que dependen del financiamiento externo, y nos llevará tiempo salir de esa zona de debilidad”, espetó.

AHORA - Marcos Peña: "Estamos confiados en que vamos a estar mejor"https://t.co/2hSqYOmArD pic.twitter.com/HKXC1vB7xx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 9 de mayo de 2018

Por cuanto a las razones que lleva al país a solicitar un crédito al FMI, Peña respondió que "recibimos un déficit estructural, pero el gradualismo es el único camino posible para crecer y desarrollar el país”. Ante este punto, el ministro negó que el Fondo haya impuesto algún tipo de clausula o condición hasta el momento, afirmando que solo hubo charlas técnicas, sin nada concreto. También descartó fijar una cifra exacta del monto de dinero a pedir.

Pidiendo cuidado ante los “falsos rumores” e informaciones que han estado circulando, Peña puntualizó que la Argentina nunca se fue del FMI, sino al contrario fue destacada en los últimos dos años por el rumbo económico que le país ha tomado: “El FMI ha destacado los avances de este gobierno, el ordenamiento que hicimos, el crecimiento económico. Es un proceso positivo, no de recesión. Hay que ser prudentes con la información y transparentes en despejar los fantasmas que pueden aparecer".

AHORA - Marcos Peña sobre el pedido de crédito al FMI: "Planteamos una línea de crédito que nos haga menos vulnerables"https://t.co/2hSqYOmArD pic.twitter.com/OdyIWcmLIM — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 9 de mayo de 2018

Siento más directo sobre la necesidad del crédito, Peña subrayó. “Queremos corregir la vulnerabilidad económica del país que recibimos en 2015. No queremos depender del ahorro externo, no depender del déficit”. Redondeando la postura del Gobierno que llevó a tal solicitud, expresó: “Estamos planteando una línea de créditos que nos haga menos vulnerables, que no nos haga depender de una sola fuente de financiamiento”.

Finalmente, consultado si habrá cambios en el Gabinete nacional, como si los rumores de que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, haya estado dando asesoramiento al Gobierno, Peña respondió directamente: "No y no".