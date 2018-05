Navarro en exclusiva con InformateSalta: “El gobierno está dando una muestra de debilidad innecesaria”

Tras los anuncios del presidente Mauricio Macri con respecto a la negociación de un acuerdo con el FMI, Roberto Navarro, periodista afín al kirchnerismo, en diálogo exclusivo con InformateSalta, consideró que el gobierno está dando una muestra de debilidad innecesaria ya que la situación económica y financiera no es tan grave como para ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional.

En ese sentido, sostuvo que más allá de que uno pueda tener una memoria colectiva negativa sobre lo ocurrido con el FMI en la Argentina, no es necesario ir tan lejos porque el FMI actuó hace apenas un año y medio en Grecia, y generó un desastre social, con similares recetas en Ucrania, Portugal e Irlanda. “Tiene una especie de receta única que utiliza para todos los casos, y está claro que Argentina no necesita eso”, expresó.

El periodista señaló también que si las exigencias son tan leoninas como son siempre, el gobierno debería rechazar el acuerdo. “No es que si le dice que no va a haber una crisis, el gobierno está en posibilidad de manejar esta situación, no es tan grave, creo que deberían mantener la calma”, manifestó.

Con respecto a la inflación, sostuvo que el gobierno la utilizó cómo método para bajar el salario real. “Como en Argentina no hay plafón político para bajar el salario nominalmente, vos necesitá inflación para licuar los salarios, de ninguna manera podes bajar la inflación subiendo los principales insumos de producción arriba del mil porciento como son las tarifas, espero una inflación del 30% para este año”, dijo.

Por último, consideró que la economía actual es incomparable a la situación que vivió el país en 2001, época en que había una deuda del 160% del PBI y un sistema financiero débil, con muchos títulos públicos en sus carteras y deudas en dólares. “Hoy la deuda está bajo del 60%, es decir, no hay razones para que haya una 2001 y tampoco me parece que la población vaya a salir, no espero saqueos, ni nada por el estilo, no hay que dramatizar, ni echar más al fuego”, sostuvo.