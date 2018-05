Ley de tarifas: “Si Macri la veta, la gente va a salir a las calles”

Luego que Diputados diera media sanción al proyecto para limitar el aumento de tarifas, el legislador salteño Sergio “Oso” Leavy, ante los micrófonos de FM Capital, señaló que la iniciativa retrotrae las tarifas al precio que tenían a finales del 2017 y autoriza el incremento de acuerdo al aumento de los salarios.

“Si vamos a tener un aumento del 15% escalonado, no podemos permitir que en el año te suban el 80% o 200% las tarifas”, expresó Leavy, quien a su vez remarcó que se trata de un proyecto mesurado, donde no se incluyó el tema IVA para que (el Ejecutivo) no tenga excusa para vetarla.

En ese marco, señaló que el presidente (Mauricio Macri) no va a poder vetar la ley porque si lo hace seguramente la gente va a salir a las calles, y le va a salir mucho más caro al gobierno.

En la oportunidad, criticó duramente a los diputado de Cambiemos, Miguel Nanni, a quien trató de ‘levanta manos en contra de los argentinos’ y Martín Grande. “Me dio vergüenza lo que hicieron, a menos que tengan un negocio personal”, sostuvo.







Por otro lado, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y comparó la actual gestión con la del Kichnerismo. “Dos años y medio necesito Néstor Kirchner para sacarnos del FMI, y el mismo tiempo Macri para llevarnos al fondo, nos están llevando a un crédito stand by, que es un muy peligroso", lanzó.

Finalmente, manifestó que “los muchachos (por el Gabinete de Cambiemos) no entienden nada de bienestar de los argentinos sino solo del negocio de sus empresas. “Parece que son el mejor equipo para robarnos a los argentinos”, concluyó.