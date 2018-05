"Nos Unimos para Acompañarte Mejor", la campaña de Personal, Cablevisión y Fibertel

Telecom presenta el primer spot de su campaña, con la integración comunicacional de las marcas Personal, Fibertel y Cablevisión como protagonistas, bajo el claim Nos Unimos Para Acompañarte Mejor, en el marco del proceso de fusión con Cablevisión.

El comercial, realizado por la agencia JWT, muestra el mundo atravesado por la conectividad permanente. Conexiones que simplifican la vida, que acompañan, que transforman: desde compartir un momento en familia, disfrutando un contenido, sólo/a, en pareja, o divirtiéndose con amigos/as; hasta pedir un auxilio para el auto que se descompuso en la ruta, estudiando, o trabajando. Son imágenes cotidianas, pero que reflejan la sinergia que habilita la conexión con otros.



“Con la campaña Nos Unimos para Acompañarte Mejor iniciamos la primera instancia de comunicación masiva, integrando nuestras marcas de mayor volumen de clientes (Cablevisión, Personal y Fibertel) en un mismo spot” destacó Martín Heine, Director de Marketing de Telecom. “Queremos comenzar a comunicarle a nuestros clientes sobre el valor que esta unión representa, ya que implicará la materialización de inversiones sostenidas que se reflejarán en redes de conectividad más robustas, con un impacto positivo sobre la calidad de nuestros servicios”, destacó. “Y en un futuro, acercando innovadoras propuestas comerciales y brindando atención integral a nuestros clientes”, agregó.

Además de la pieza de TV creada por la agencia JWT, la campaña de comunicación integral 360, incluye vía pública, radio, la landing/web dedicada www.nosunimos.com.ar y acciones en redes sociales.

