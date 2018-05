Sol Pérez, mojada y desnuda

Sol Pérez tiene conquistados a sus seguidores gracias a sus fotos súper sexies que enloquecen a todos. La "chica del clima" dejó bien en claro que si ella decide mostrar su cuerpo no significa que la puedan cosificar.

"Las mujeres que no son voluptuosas son cool, no son cosificadas. Ahora, las que tenemos curvas somos las que avalamos la cosificación. Calu Rivero hizo fotos en topless y es cool. Yo me muestro como tengo ganas y no tengo porque recibir un comentario que diga ‘si te mostrás as te van a violar", había dicho la rubia en Involucrados.

En esta ocasión, la rubia decidió compartir una foto muy sensual en la que se la ve en la ducha con una remera blanca completamente mojada y sin corpiño debajo.

"Voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito. Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí.También pegue los trozos de lo mismo que después partí", reflexionó.