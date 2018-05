“Estoy feliz, es lo que esperé hace mucho tiempo”

El jugador salteño Dardo Torres que milita en Argentinos Juniors quedó seleccionado como uno de los sparrings que acompañará a la selección de Sampaoli en el mundial de Rusia.

Torres, quien se destaca en las inferiores del ‘bicho colorado’, aseguró que se trata de unos de sus sueños. "Más allá de disfrutarlo, lo tengo que tomar con responsabilidad”, afirmó.

El joven, en diálogo con InformateSalta comentó sus sensaciones al saber que integrará la delegación Argentina. “Estoy muy feliz y ansioso. Es lo que esperé desde hace mucho tiempo y después de tantos años de esfuerzo, hoy se están dando mis objetivos y me siento contento al igual que mi familia”, dijo.







Dardo se fue de muy pequeño a probar suerte en la gran ciudad pero nunca olvidó dónde nació. “Estoy muy agradecido con toda la gente que me mandó saludos y me apoya en lo que más amo, qué es el fútbol y me pone muy feliz anímicamente sentir el apoyo de mi provincia”, expresó.

Al salteño le tocará compartir los días con una de las mejores selecciones del mundo, la Argentina. “Pienso que Argentina siempre tuvo y tendrá muy buenos jugadores por eso es una de las mas importantes. Es un orgullo compartir la practica con ellos”, afirmó.

Por último, dio su opinión sobre la línea defensiva de Sampaoli y ya sintió la camiseta. “La defensa es igual que todo el equipo, son los mejores. Creo que vamos a tener una buena actuación en el mundial”, finalizó.