Panaderías en crisis: El kilo de pan podría pasar a costar de $52 a $65

El principal inconveniente que afrontan en esto momento las panaderías es la imposibilidad de conseguir la materia prima ya que los molinos no quieren vender harinas por la inestabilidad en los precios. Además, los panaderos deben enfrentarse a la especulación de mayoristas.

Juan Pablo Peñalba, propietario de la panadería y panificadora “La Cumbre”, expresó su preocupación ante la situación que atraviesa el sector. La inestabilidad en el precio del dólar impacta en el precio de todos los insumos, sobre todo en las harinas.

“Cuesta conseguir harina, el molino Cañuelas no está vendiendo porque no tiene precio. Es algo especulativo porque saben que suben los precios entonces prefieren no vender hasta que se estabilice. Cañuelas provee a una porción grande del mercado”, manifestó.

Según manifestó el empresario, por el momento “se trabaja con las reservas y buscando quién tiene para vender, obviamente te la venden mucho más caro. En un mayorista la están vendiendo a $700 la bolsa de harina cuando el precio en el molino es de $550. El mes pasado la bolsa se compraba a $310. Aumentó un 80%”.

Como consecuencia, la rentabilidad en las panaderías bajó notablemente. “La última suba del precio del pan al público fue sólo del 10% cuando nuestra materia prima subió 80%. Aparte tenemos el incremento en los costos de todos los otros insumos, mano de obra, tarifas”.

Peñalba explicó que en un kilo de pan hay entre un 15% y 20% es de humedad y el resto es casi todo harina. Con respecto a la posibilidad de enfrentar un Block Out en la producción, sostuvo: “La mayoría no va a parar porque tenemos que seguir pagando sueldos. Evidentemente va a tener que haber una suba grande de precios, se está hablando de un 25%. Hoy el precio sugerido por la Cámara de Panaderos es de $52 y se lo podría llevar a $65”.