Con el apoyo de Sáenz, Cuenca fue reelecto en el Foro de Intendentes

El jefe comunal de Campo Santo, Mario Cuenca, anunció que será su último mandato al frente de la institución. No se presentó ninguna lista opositora. “Es un orgullo que los intendentes otra vez me hallan elegido”, expresó.

Con el aval de más de 42 intendentes, entre ellos el de Gustavo Sáenz, el jefe comunal de Campo Santo, Mario Cuenca, fue reelegido por sus pares como presidente del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta (FIPSA), durante una asamblea realizada en la sede sita en calle Leguizamón 2060, de la ciudad de Salta.

Al respecto, Cuenca, señaló que es un orgullo que otra vez lo hayan elegido para comandar los destinos de la institución y anticipó que será su último mandato en pos que está prevista una modificación al estatuto, que establece que un intendente solo podrá ser reelecto por un periodo más. “Yo no hice más que defender los derechos de los municipios”, dijo.

Además indicó que la idea es regionalizar el foro. “A veces es muy difícil traer los intendentes para acá, es importante que empecemos nosotros a involucrarnos en los problemas que tiene la región, queremos tener el foro con presencia, que le sirva a la gente, y sea una parte más de la estructura”, sostuvo.







Entre los puntos clave de su gestión, destacó la lucha por la coparticipación. “Es un problema que lo tenemos todos los municipios”, dijo, a la vez que remarcó que también es importante participar en la modificación de la Constitución que va a ser el año que viene. “Acá no únicamente hay que hablar de los mandatos, de la justicia, hay que hablar de educación”

Con respecto a la decisión de Sáenz de buscar conformar un organismo paralelo a la Federación Argentina de Municipios (FAM), manifestó que “mientras se formen asociaciones o algo que sirva para trabajar y que sirva para la gente bienvenido sea”.

Por último, manifestó que la situación de los municipios es complicada debido a que no son ajenos a lo que está pasando a nivel nacional. “Si a la Nación le va mal, seguramente a nosotros no nos va ir mejor, no somos algo que somos independientes”, finalizó.

Ingenio San Isidro

Cuenca adelantó que la próxima semana será clave para la definición. “Hay tres oferentes que tienen muchas posibilidades, yo estuve hablando con gerentes de la empresa, y se está trabajando para que en forma definitiva se pueda resolver esa situación para bien o para mal, lo importante es que recuperemos la fuente de trabajo”.