Parodi: “El 78% de los chicos en Salta pidió tener Educación Sexual”

Tras las llamativas declaraciones de la ministra de Educación, Analia Berruezo, sobre que en la provincia los jóvenes no saben que es la Educación Sexual, el ex jefe de Gabinete de la Provincia, comentó en un medio nacional una realidad completamente distinta.

Carlos Parodi, ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Salta. - Foto: Fm Aries

Fm Aries/ Carlos Parodi, ex Jefe de Gabinete en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, recorrió los medios de Buenos Aires presentando el Índice de Progreso Social en Salta. Manifestó en una entrevista en el canal C5N que unas de las preocupaciones en la provincia es la cantidad de embarazos adolescentes que están por encima de la media nacional.

En este sentido, aseguró que en las últimas pruebas Aprender, los alumnos fueron consultados sobre que materias le gustarían tener en la curricula y como resultado dio que el 78% de los adolescentes salteños señaló que hace falta educación sexual en las escuelas.

“Los chicos perciben que esto –educacion sexual- no se lo están dando” expresó Parodi y llamó a modificar o rediseñar este tipo de políticas públicas para buscar bajar el porcentaje de embarazo adolescente, que a su vez representa el 11% de las causas de abandono escolar.

Las declaraciones de Parodi llegan después de que la ministra de Educación de la provincia hiciera polémicas declaraciones: “si vos le preguntas a los chicos si tienen Educación Sexual Integral te van a decir que no y te van a decir que no porque no sé si saben que es Educación Sexual Integral”, manifestó Berruezo y descartó que en la provincia vaya a existir una disciplina específica sobre la materia, “¿Quién va a ser el profesor de educación sexual?”