Estudiantes y ediles analizaron en conjunto la problemática del acoso escolar

Concejo Deliberante/ El programa “Concejal por un Día” está abocado a analizar y acordar acciones conjuntas en relación a la problemática del acoso escolar. En este marco es que más de 30 alumnos de la técnica Nº 3107 “Juana Azurduy de Padilla”, visitaron el Concejo Deliberante. Se trata de los mismos estudiantes que semanas previas recibieron talleres de capacitación y concientización en relación al tema por parte de las profesionales que integran la Oficina de Asesoramiento en Violencia de Género del CD.

Luego de recorrer las instalaciones y conocer la labor que realiza los ediles, los jóvenes pudieron conversar y exponer su punto de vista, como así también posibles acciones para remediar la situación en el simulacro de Sesión Ordinaria del que también participaron concejales de diferentes bancadas.

El presidente del Concejo Deliberante, Matías Cánepa, felicitó a los jóvenes por el abordaje que están haciendo del tema, afirmando: “Lo primero es sembrar esto en su escuela, con sus amigos. Además es un tema que no es fácil si no se trabaja como lo hacen ustedes”. Sobre la problemática, sostuvo: “Algunas veces no te das cuenta de que podés causar un daño al otro. Uno, quizás, lo realiza como algo divertido sin imaginar que queda en la otra persona para toda la vida y que es algo que duele y lastima”.

Los jóvenes compartieron con los ediles Raúl Córdoba (UCR), Claudia Serrano (FCPV), Nora Pussetto (SST), Ángel Causarano (UCPS), David Leiva, Jacqueline Cobo, Mariana Reyes, Luis López (todos del MMS) y Romina Arroyo (GSC) un simulacro de Sesión Ordinaria. Durante la misma, tanto los concejales como los estudiantes analizaron la iniciativa referida al acoso escolar que será propuesta a fin de año junto a las elaboradas por otros establecimientos educativos.