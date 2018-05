Total desinterés en el funcionamiento de la Comisión de la Mujer en Diputados

La legisladora provincial Silvia Varg explicó que aún no se constituyeron las autoridades y en lo que va del año no mantuvieron ni una sola reunión. “Si no hay interés de que funcione, va a correr la suerte de ser dada de baja,” dijo.

A poco más de 6 meses de las elecciones legislativas de 2017, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de Salta sigue sin funcionar. Las 12 integrantes femeninas del cuerpo no se reunieron ni una sola vez y peligra su continuidad.

Al respecto, Silvia Varg, presidenta del bloque Un Cambio Para Salta, explicó que luego de la polémica reunión de diciembre pasado, de la que no participó al estar de licencia por motivos particulares, aún ni fueron ratificadas las autoridades.

“Desde que empezamos a sesionar, la Comisión no se ha reunido y no parece haber mucho interés en los distintos bloques de que la comisión se constituya y funciona como tal. A mí me gustaría que cobre vida porque hay muchísimos temas que tienen que ver con cuestión de género, una comisión con mirada de mujer si me interesa pero veremos si en el transcurso de estos días hay una voluntad mayoritaria para juntarse y hacer que la comisión funcione, en su defecto yo creo que la van a dar de baja,” explicó por FM Aries.

Desde su perspectiva, no hubo voluntad política para que la Comisión termine conformando sus autoridades y comience a funcionar como el resto. “Al no llegar a un acuerdo, quedó en una especie de limbo y de esa fecha hasta la actualidad no hubo reuniones ni llamamiento por parte de ningunos de los bloques, hay un desinterés total respecto del tema,” disparó.

Finalmente, adelantó que durante la sesión de hoy hablará con su pares y tratará de concretar una reunión para la próxima semana.