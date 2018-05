Susana Trimarco criticó el proyecto para crear cabarets: "Me parece una vergüenza”

El proyecto que encabeza el concejal Alberto Castillo, en el que busca se apruebe la creación de casas de citas reguladas, despertó una verdadera polémica. Susana Trimarco referente de la lucha contra la trata de personas dijo sin tapujos: “Me parece una vergüenza”.

En diálogo con FM Aries no dudó en criticar duramente el concejal. “Yo no sé si ese señor será padre, si tendrá familia, hijas con toda la lucha que ahora tenemos las mujeres para defender nuestros derechos contra el maltrato, el secuestro, la lucha para que nos respeten, viene a proponer semejante cosa. Hombre, qué le pasa, estamos luchando contra la trata”, dijo.





Denunció que las casas de citas son prostíbulos que encubren muchos otros delitos. “Detrás de esa fachada hay muchas cosas turbias que ligadas la explotación sexual, la droga, muchas cosas oscuras”. Añadió que ninguna mujer que ejerce la prostitución es libre “las chicas que están en la calle son controladas, siempre hay un negociador que se ponga investigar”.

No pudo dejar de lado su lucha por encontrar a su hija, Marita, que fue secuestrada en el 2012. “Yo me metí dentro de esas casas, investigué, busqué a mi hija y rescaté a muchas chicas, me pregunto si él sabe lo que pasa ahí adentro” dijo molesta.

Alberto Castillo, impulsor del proyecto.



Aseguró que dar combatir ese delito es una lucha diaria, “En Tucumán con mucho trabajo se logró la ley de prostíbulo cero, no saben lo que costó que se aplique. Tienen que luchar y no fomentar ese negocio asqueroso que degrada a las mujeres”, finalizó.