Caprichos de Salta: Edipo Rey

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Paso por una vereda de tránsito riesgoso; un edificio en construcción rompe, una vez más, con otra clásica postal del centro salteño. Parece que intentan transformar a Salta en New York para, después, añorar aquellas callecitas de casas viejas con frentes generosos y veredas cargadas de historias de travesuras de carnaval y besos robados en los zaguanes. Allí, en medio de la obra, el Ciego Jorge habla con un albañil. Me acerco y lo saludo. Inmediatamente me toma del brazo y me lleva a la calle con rumbo desconocido… o no…

Nos sentamos a una mesa de “El Rústico”, casi haciéndole compañía a la estatua de Cuchi Leguizamón, junto al puesto de diarios y revistas de Jorgito y Lily. El ciego no se anda con vueltas hoy…

-Esta es la historia de Edipo Reynaldo Figueroa. Contador, poeta y curioso pero, también, un hombre profundamente tímido. De apariencia y recursos promedio, Edipo fue un hijo mimado; respetuoso de las tradiciones, temeroso de Dios y las desgracias que circundan a su enojo. El hombrecito, al entrar a su cuarta década de vida, fue a ver a una bruja. Lo hizo a instancias de su madre. Le inquietaba su futuro amoroso, ya que había empezado a sentir un apuro bastante angustiante al respecto. Edipo era un sujeto por demás supersticioso. La sobreprotección de su madre le había mellado la autoestima, era más inseguro que una caja fuerte de cartón.

-¿Cómo es que lo llamaron Edipo?

-Son esas burlas que juega la vida real. Una vida que se asoma en cada hendija de la historia para reírse de la frágil memoria de los humanos.

-No me diga que se casó con su madre porque me levanto y me voy…

- La tragedia del Edipo griego no fue casarse con su madre y matar a su padre… la tragedia fue otra: Era un pelotudo ¿Entendes?

-No.

-Eso es trágico…Hay que saber leer los clásicos… y hay que saber leer la realidad y sus peligros. Bien, sigamos adelante.

El ciego toma aire, exhala y continúa.

-Edipo Reynaldo Figueroa recurrió al Oráculo local, una mujer que se la daba de tarotista a causa de su hijo. El primogénito de la falsa pitonisa era un jugador compulsivo que había llevado a la familia a la banca rota. Esta mujer, de nombre Yolanda, ante la emergencia financiera, usó lo que tenía a mano para solucionar el drama: los naipes del desgraciado muchacho que había traído al mundo. Basándose en el conocimiento profundo de la vida de la gente (era la chusma campeona del mundo) se puso a fabular destinos fuleros. Ahí cayó el pobre chango con sus dudas y anhelos.

-Pobre tipo.

-La cuestión es que Yolanda le dijo a Figueroa que iba a casarse con una mujer que respondía a la descripción de su hija mayor, que se había quedado a pocas cuadras de entrar a un convento. Le dijo que esa mujer se le iba a presentar, formulándole una adivinanza; si el respondía a ese enigma, ella sería el amor de su vida. Así sucedió y, después de un tiempo, terminó casándose con ella; en fin, le comieron la billetera hasta la última moneda. Del disgusto, los padres de Edipo murieron… y él terminó arrancándose los ojos para vagar por las calles pidiendo limosna.

-¡Cuál fue la adivinanza?

-Redondo, redondo; barril sin fondo.

-¡Ah! ¡Era un boludo de verdad!

-¡Que perspicaz sos, changuito!…

-Al menos no se casó con su madre…

- ¡Y dale con la madre! ¡Y dale con el incesto! La tragedia del Edipo griego no fue casarse con su madre… ¡Fue creerle al oráculo! ¡Que era más hijo de puta que Yolanda! El tipo construyó su desgracia a causa de lo que le dijeron. No es solo a causa de los oráculos que la gente se estropea la vida… con sólo hacer caso al “qué dirán” se arman una vida más parecida a lo que desean los demás que a sus propias intenciones y gustos. La falta de voluntad hace daño y la opinión ajena es más peligrosa que un ataque de tos sufriendo diarrea.

-¿Alguna vez, Siryab, fuiste a una bruja?

-Sí.

-¿Y qué te dijo?

-Que iba ser millonario…

-¿Y qué pasó?

- Me hice socio de Gimnasia y Tiro… Acertó la mujer…

-Vos sos un muchacho de un futuro promisorio (?)