“La relación de la madre con el hijo no es como dicen por acá, no se puede borrar de un plumazo”

Argumentó el diputado nacional, Martín Grande al momento de su alocución. Se refirió a la luchas de las madres de la Fundación Era en Abril que buscan que el Estado reconozcan a los bebés no nacidos. Mirá el VIDEO.

El diputado nacional por Salta, Martin Grande (PRO), inició su exposición a las 6.38 en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. En un clima caliente, el legislador remarcó la diferencia entre el pueblo que reclama derechos y aquellos que invaden las plazas para dar tomar el Congreso como paso en diciembre. Estos dichos fueron tomados como una provocación por sus pares a favor del proyecto de Interrupción del Embarazo Voluntario.

Seguidamente, indicó que en Salta esta iniciativa es imposible llevarla a la práctica debido a que el sistema de salud está colapsado. “Hoy al menos en mi provincia es absolutamente impracticable, tenemos un sistema digital para pedir un turno, para cualquier operación de rutina hay que esperar 6 meses, no lo podemos hacer, simplemente, no hay forma de llevarlo adelante” argumentó.

Por otra parte, reconoció que la implementación de la educación sexual en las escuelas salteñas ha fracasado. “Nos hemos encargado, los que han tenido la responsabilidad de gobernarla (provincia), de no dar educación sexual en todos estos años”.

Al momento de justificar su voto en contra de la iniciativa por el aborto legal, mencionó a la Fundación Era en Abril, organización que lucha por el reconocimiento legal de los bebés no nacidos. “Son madres que han perdido a su bebe durante la gestación y estas madres reclaman que esos bebes no sean enterrados como NN y que tengan la posibilidad de tener un nombre porque la relación de la madre con el hijo no es como dicen por acá, una cosa que se puede borrar de un plumazo, la relación de la madre con el hijo va más allá del parto…” dijo exaltado.

Finalmente le pidió a sus pares: “Apoyemos la vida, las dos, no una como pretenden ustedes”.