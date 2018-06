Continúa en la Cámara de Diputados la discusión en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El diputado por Salta Miguel Nanni consideró que se debaten dos derechos en pugna, por un lado el derecho a la vida y por el otro, el derecho a las libertades individuales de la mujer.

“Creo que ha sido un error plantear este debate en esos términos y en ese plano. Creo que tenemos la tarea de acortar distancias en estas tensiones y compatibilizar estos derechos. Ningún partido político pudo dar una respuesta unánime. En éste recinto, por primera vez, vamos a dirimir una ley no por los colores políticos sino por nuestras sensibilidades. Nadie puede decir que tiene una absoluta.

El legislador planteó que en medio de la discusión se mezclaron cuestiones que nada tienen que ver con el motivo central del debate. “No podemos catalogar a una persona de asesina porque piense que la salida de ésta situación es la despenalización del aborto. No podemos catalogar a una persona de arcaica porque piense que la salida no es la despenalización”.

Al momento del cierre de su argumentación, Nanni manifestó: "Una cosa es despenalizar el aborto y otra cosa es legalizar el aborto. Nos falta crear ese fino instrumento que nos permita distinguir entre despenalizar el aborto, respetar las individuales de las mujeres y no castigar la vida. Una cosa es despenalizar en casos puntuales y otra cosa es abrirlo irrestrictamente".