En contra: “Sentimos desazón y tristeza por el rumbo que está tomando nuestra Patria”

El padre Sergio Chauque se manifestó conmovido por el desenlace que tuvo la votación por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Señaló que sería positivo que el proyecto se modifique en el Senado. “Así como está no cuida la dignidad de toda persona”, dijo.

Las sensaciones que hoy atraviesan a nuestro país son totalmente opuestas, luego de la media sanción que obtuvo la iniciativa que apunta a legalizar el aborto libre, seguro y gratuito. Organizaciones sociales y movimientos feministas ya copan las principales plazas de las ciudades, celebrando la aprobación en Cámara baja. Por otro lado, la Iglesia, como una de las instituciones que representa gran parte de la población en contra, lamentó la derrota.

“En la Iglesia hay una doble sensación en estos momentos. Sentimos tristeza porque nos parece que no es un proyecto que planifique la dignidad de las personas, no es la mejor propuesta que se podía haber elaborado desde el Congreso. Se podría haber mejorado, escuchar más historias, que la realidad del aborto no siga siendo un dolor como lo propone este estilo de ley”, señaló el padre Sergio Chauque en InformateSalta.

Por otro lado, el cura sostuvo que se presenta un nuevo desafío para la iglesia. “Ahora más que nunca la Iglesia va a tener que asumir lo que nosotros llamamos como la moral de la sexualidad plena, es decir, enseñar a nuestras generaciones un estilo de vida basada en el respeto de todas las vidas, desde el embrión, el niño que nace, que esté contenido, que no pase hambre, que nadie lastime su inocencia; cuidar la vida de un joven que a veces no sabe trazar un proyecto de vida o se siente solo; cuidar la vida de un adulto para que sea respetado totalmente; respetar la vida de los ancianos, que no tengan que mendigar remedios”.

Ayer, en muchas comunidades, se hicieron jornadas de oración. “Deseamos que en Senadores se pueda mejorar el proyecto, este no representa la sensación de todo un pueblo, no es un proyecto superador, no cuida la dignidad de toda persona”, expresó el padre a InformateSalta.