Camioneros marcharon por el centro salteño y generaron caos vehicular

Hoy se cumplió una jornada de lucha convocada por Camioneros. En Salta, Jorge Guaymás, su representante lideró una marcha por el macrocentro y explicó por FM Pacífico que el sector trabajador ya está cansado de las medidas del gobierno nacional.

“No se puede dejar pasar por alto todas estas acciones del gobierno, lo único que marcan es el desprecio a los trabajadores. Es una falta de reconocimiento a quienes generan las verdaderas riquezas del país” manifestó.

El sindicalista dijo que lo que hace Macri es una traición al movimiento obrero recordando cosas que prometió al asumir la presidencia.

“Habló del no impuesto a la ganancia de los trabajadores. Habló de los Jubilados. Habló de no poner nunca un techo a las paritarias” reclamó Guaymás.





Aseguró que el gobierno ataca a Moyano y a Camioneros porque saben que así podrán llegar a la reforma laboral.

“Yo digo, no han pensado que van por todo. No se han dado cuenta que realmente van a atacar al pueblo y no va haber una organización sindical que tenga la fuerza y el poder hoy como lo tiene Camioneros a lo largo y ancho del País” remarcó.

En tanto la marcha avanzó desde las 10 de la mañana por Avenida San Martín, por lo que se realizaron cortes en calles aledañas, tales como Córdoba, Mendoza, y otras. Además también se sumaron representantes de ATE, motociclistas y Federación de Taxis que fueron hasta la zona Grand Bourg. La marcha concluyó en las puertas de la Legislatura provincial.