¿Quiénes son los jugadores más hot de la Selección?

Con la Copa del Mundo 2018 iniciada, Ashley Madison, el sitio líder en citas para infieles por internet , hizo un estudio a sus miembros para saber qué partidos verán y con qué jugadores van a fantasear. Según los datos, los infieles dicen que es más fácil ser infiel durante el Mundial y que van a aprovechar pasar tiempo con sus amantes.

Los infieles están optando por más diversión y menos monotonía durante este Mundial, ya que más de la mitad (59%) de los encuestados dijo que preferiría ver un partido con sus esposos o parejas. Esto no es sorpresa porque la encuesta también mostró que casi todas las mujeres (69%) y los hombres (75%) dicen que es más fácil engañar a sus parejas durante la Copa del Mundo. ¿Cómo lo hacen? Según los resultados, el 51% de los hombres le ha dicho a sus esposas que estarán viendo un juego del Mundial cuando en realidad están con sus amantes. Sin embargo, las mujeres no utilizan la misma estrategia, ya que solo el 28% confesó haberla usado. En Ashley Madison suponemos que las mujeres están aprovechando la falta de atención que les dan sus maridos por ver partidos del Mundial para tener citas con sus amantes.

"Cuando hay una desconexión en un matrimonio, afecta a varias áreas de las relaciones entre la pareja" Dijo la Doctora Tammy Nelson, terapeuta de sexualidad y relaciones y autora del libro The New Monogamy: ­Redefining Your Relationship After Infidelity. "Pasar tiempo de calidad con tu esposo puede ser una tarea complicada, así que no es sorpresa que tantas personas prefieran pasar su tiempo haciendo algo que les guste con alguien que lo va a disfrutar con ellos."

Los futbolistas favoritos de las piratas



Cristiano Ronaldo (Portugal) - 34%

Lionel Messi (Argentina) - 14%

James Rodríguez (Colombia) - 11%

Los futbolistas favoritos de los piratas

Cristiano Ronaldo 31%

Messi 28%

Robert Lewandowski 7%

Los jugadores más HOT de la Selección argentina



Paulo Dybala - 16%

Lionel Messi - 15%

Franco Armani - 13%

Javier Mascherano - 7%

Sergio Agüero - 6%

En esta encuenta también participaron los entrenadores, que se llevaron todas las miradas femeninas. Y el ganador fue Joachim Löw, el entrenador de Alemania. Es importante destacar que esta encuesta se hizo antes del anuncio del entrenador de España sobre su salida del equipo para dirigir al Real Madrid.

Entrenadores más lindos del Mundial 2018



Joachim Löw (Alemania) - 13%

Janne Andersson (Suecia) - 11%

Zlatko Dalić (Croacia) - 11%

Didier Deschamps (Francia) - 11%

Julen Lopetegui (España / Real Madrid) - 8%

Juan Carlos Osorio (México) - 8%

Datos técnicos: Encuesta a 2,511 miembros de Ashley Madison entre el 5 y el 11 de junio 2018. "AshleyMadison.com es el destino original para las citas casadas y el líder mundial de asuntos, conexiones y fantasía". Con más de 54 millones de cuentas de miembros en todo el mundo desde 2002, millones de personas exploran sus deseos todos los días en AshleyMadison.com. Basado en el número de miembros que se han unido desde 2002.