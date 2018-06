Esta noche sube a escena “Por una América libre”

Conmemorando el 197º aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, el Departamento Vocal y Coral y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta brindarán el concierto “Por una América libre”. La cita será este viernes 15 de junio, a las 21, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460).

Además, se presentará el ciclo “6 Indianas para coro mixto” de Carlos Guastavino, a cargo del Estudio Coral y Julio Menéndez al piano. Seguidamente, Enrique “Chichí” Ibarra interpretará obras populares de su autoría, junto a diferentes músicos. El concierto será dirigido por el maestro Luciano Garay.

Enrique "Chichi" Ibarra pertenece a la generación musical que en los años 60´a los 80´ dieron al país el mas grande impulso en lo que a la música nativa se refiere. Integró el conjunto Los Nombradores, y luego la agrupación Los de Salta. Con ellos recorrió escenarios no sólo del país, sino también de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Más tarde integraría un conjunto folclórico de breve pero exitosa carrera: Los Cuatro de Salta,conjuntamente con Patricio Jiménez (Ex Dúo Salteño), Mariano Vaca (Ex Los de Salta) y Enrique Aguilera (Ex Los Nocheros).

Más allá de su exitosa carrera como interprete, no es solo un cantante. Su tarea como compositor llega a igualar su condición de interprete, contando con numerosos temas de su autoría que han sido interpretados exitosamente por múltiples conjuntos y solistas. Podemos mencionar así a las obras integrales para coro, orquesta y solista “La Infancia de Cristo” y “Por una América Libre”, los temas musicales como “Color de Zamba”, “Zamba en ti”, “Atardecer y tu”, “En la Rioja tuvo que ser”, “Canto del Agua”, “Otra vez la tarde”, entre otras. Ha escrito canciones junto a célebres poetas como Jaime Dávalos, Armando Tejada Gómez, Néstor César Miguens, Ariel Petrocelli, Antonio Nella Castro, Jorge Díaz Bavio y Antonio Vilariño, entre otros.