Ayudemos a “Tere”: necesita una silla de ruedas ortopédica, pañales, ropa y leche

Las redes sociales se han convertido en un verdadero espacio para reunir corazones solidarios. A través de diferentes sitios, los usuarios organizan campañas para colaborar con alguna causa o pedir ayuda ante diversas urgencias.

Loreley Aguita, conmovida por la situación de una pequeña con retraso madurativo, “Tere”, invita a los salteños a colaborar con su familia para brindarle una mejor calidad de vida a la niña.

“Hoy estuve en el hospital Papa Francisco visitando a mi sobrino que está internado ahí y me encontré con la mamá de esta pequeña princesa que tiene una discapacidad diferente, no camina se alimenta por sonda, y estaba en la guardia por motivo que no podía respirar. Me dijo la madre que ella no tiene como trasladarla a la nena, que necesitaba que le donen un coche o silla de ruedas”, publicó en Facebook.

Además de la silla de rueda, la mamá de Tere pidió que los ayuden con lo que tengan a su alcance. “Me pidió que a través de este medio la ayude, porque ella no sabe cómo usar el Facebook, me dejo su dirección zona circulo barrio gremios manzana 5 s, casa 16”, detalló la usuaria.

Poco a poco la ayuda fue llegando, recibieron un coche y una silla de ruedas, sin embargo la silla no es la que necesita para su discapacidad. La mamá de la pequeña contó que atraviesan un momento muy difícil ya que ella no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar de la niña. El dinero no le alcanza porque tiene que pagar el alquiler y muchas veces no llega a comprar los medicamentos que necesita.

Tere también necesita pañales XXG, leche entera, ropa y zapatillas. El celular de la madre de la pequeña es 3875498043.