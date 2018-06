Aborto: “Yo votaría por la negativa si se mantiene como está”

Siguen las repercusiones en torno al debate que tuvo lugar esta semana en el Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca legalizar el aborto en el país.

Consultado al respecto el senador nacional por Salta, Rodolfo Urtubey, se refirió al tema y su tratamiento en la Cámara Alta del parlamento argentino. “Estamos esperando que llegue el proyecto, ya lo conocemos pero hay que empezar a darle tratamiento”, señaló en diálogo con FM Pacífico.





Del mismo modo, consideró que “va a haber una tendencia muy fuerte a querer sancionarlo como viene” desde Diputados, considerando que “se han pronunciado varios jefes de bloques en sentido afirmativo”.

No obstante, recalcó que “mi posición es distinta, por lo pronto no pienso igual que el bloque de Pichetto, no me convence”. Para ser más específico, explicó que “yo votaría por la negativa si se mantiene tal como está, como fue votado”.

En ese sentido, puntualizó que “el Senado debería cumplir con su función institucional de ser una cámara de revisión y no dejarse arrastras por el hecho que (el proyecto) tuvo media sanción”. Así, analizó que en medio del debate a lo largo de estas semanas sobre el aborto tuvo “una visión extrema de las cosas, cuando se plantea en un blanco y negro furioso, es muy difícil trabajarlo”.