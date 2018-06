Sólo el 10% de los estudiantes eligieron seguir religión

Nuevo Diario/ La cifra surge de las notificaciones que llegaron a la cartera de Educación a cargo de la ministra de Educación, Analía Berruezo. Los alumnos presentaron el consentimiento por escrito para recibir la materia de religión en contra turno, es decir, fuera del horario de clases.

En el régimen común de las escuelas primarias de gestión pública, que es desde donde se solicitaban las notificaciones por escrito, son 156.690 los alumnos en toda la provincia. Sobre ese total, el 10.21 por ciento de los alumnos fue el que notificó en las escuelas que iba a continuar con la asistencia a la clase de Educación Religiosa.

Este porcentaje echa por tierra las afirmaciones que sostenían que la mayoría de los salteños es religiosa y por ello el dictado de la materia estaba justificado. Hasta el año pasado la materia se dictaba de manera obligatoria.

Desde el Ministerio de Educación se insistía con que esa obligatoriedad no era tal, dado que cualquier tutor que decidiera que el alumno no asista a la clase, debía presentar una nota. Esto ponía a los chicos, que alejaban del aula durante la hora de religión, en una situación de exposición, cuando no de discriminación.

Se sumó entre los argumentos que se dieron en la audiencia que también se los exponía frente a los demás ante prácticas religiosas católicas (como rezos o bendiciones). Según las denuncias de algunos tutores, estas prácticas siguen siendo moneda común en las instituciones educativas.

Esta metodología terminó cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Educación de la provincia.