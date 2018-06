Estudiantes salteños ingresaron a los institutos de la Comisión Nacional de Energía Atómica

Cuatro estudiantes de nuestra provincia ingresarán este año a dos prestigiosos institutos de formación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tres ingresarán al Instituto Balseiro (Centro Atómico Bariloche) y uno al Instituto Sábato (Centro Atómico Constituyentes), para proseguir con sus estudios científicos.

La CNEA otorga becas a estudiantes que estén cursando su tercer año de alguna carrera afín a las que se ofrecen en los tres institutos dependientes de la repartición gubernamental: el Balseiro, el Beninson y el Sábato, situado en Buenos Aires.

Los estudiantes que ingresarán al Instituto Balseiro son:

Jorge Miranda, ex alumno del Colegio San Pablo, actualmente Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Gabriel Aramayo, ex alumno del Colegio Secundario N° 5095 General Manuel Belgrano, actualmente Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Exactas

Martín Aramayo Maca, ex alumno de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 Alberto Einstein, actualmente Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ingeniería.

Al Instituto Sábato ingresará: Agustín Arias, ex alumno de la Escuela de Comercio N° 5083 Victorino de la Plaza, actualmente Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Estos alumnos son un ejemplo por su capacidad de trabajo, dedicación, compromiso, habilidades y valores que desde edad temprana demostraron en el taller “La física al alcance de todos”, a cargo del profesor Daniel Córdoba, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Salta, con la colaboración de la Cooperadora Asistencial de la provincia.

La propuesta pedagógica de Córdoba es brindar un espacio donde los estudiantes se forman sabiendo que “aprender ciencia es convivir con un problema no resuelto en la cabeza y convivir con ese estado de tensión hasta que esté salga”.

Salta es la provincia que por número de habitantes tiene la mayor cantidad de alumnos en el Instituto Balseiro.