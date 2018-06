Crece la grieta en Cambiemos por debate sobre el aborto: Pinedo le pidió "bajar un cambio" a Lospennato

Ámbito.com/ El debate por la legalización del aborto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados evidenció una grieta al interior de Cambiemos que se acrecentó con la media sanción, festejada por unos y repudiada por otros, y que contó inclusive con una salida intempestiva de Elisa Carrió, que votó en contra y dijo al irse: "A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!".

Ahora, con el proyecto girado al Senado, la trifulca sumó un nuevo capítulo que tiene como protagonistas a la diputada e impulsora de la iniciativa Silvia Lospennato, y al presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo.







A través de su cuenta de Twitter, Pinedo publicó "bajando un cambio" al citar un tuit de Lospennato, quien usó su cuenta personal para compartir un artículo periodístico de la exjueza Aída Kemelmajer de Carlucci a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Al ver ese mensaje, el presidente provisional del Senado citó el tuit de su compañera de partido escribiendo solamente "bajando un cambio", generando cientos de críticas de usuarios, pues es sabido el presidente provisional del Senado se manifestó en varias oportunidades a favor del diálogo.

Al ser consultada sobre el tuit de Pinedo pidiéndole, respondió: "No me parece que haya que seguir incrementando una polémica. Lo importante es la ley y todo lo demás es cotillón. Lo importante es debatir la ley y no opiniones. No me parece que aporta en el debate general. No es lo mismo despenalizar que legalizar".

"Lo hablé con él personalmente. Lo conozco hace muchísimo años. Ya está, es algo que lo aclaré. Claramente no es lo mismo legalizar que despenalizar. Si despenalizamos y no legalizamos, cristalizamos los abortos clandestinos. Al no legalizar impedimos el acceso a condiciones sanitarias a quienes no tienen recursos", dijo en declaraciones a Radio 10.