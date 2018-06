En la víspera del paro, la CGT pidió al Gobierno que "reconozca el fracaso del programa económico"

Ámbito.com/ Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales, sostuvo que "si el Gobierno no reconoce su fracaso, va a ser muy difícil que nos entendamos".

"La lectura que tiene que hacer el Gobierno es que ya hay síntomas de malestar que se vienen madurando durante todo el mes de mayo con medidas de protesta en todos lados, y que este llamado de atención lo deberían ponderar, no solamente tendiendo la mesa de diálogo que repiten como loros, sino que además tienen que tener voluntad de corregir lo que le estamos cuestionando", consideró en declaraciones a Radio Estación Sur FM91.7.

Respecto de las declaraciones del ministro Jorge Triaca, que había dicho que "el paro no sirve para nada", el gremialista le respondió que "podríamos aplicar la misma consideración a lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora: no ha servido para nada, menos para resolver el tema de la desocupación y la distribución del ingreso en la Argentina". "No me parece que sea una apreciación muy afortunada que digamos", agregó.

Consultado sobre la designación de los nuevos ministros de Producción y Energía, Schmid subrayó que "el mismo nuevo Ministro de Producción ha dicho que hay que esperar meses difíciles, con muchas dificultades, con una combinación de recesión con alta inflación y esto condiciona de alguna manera, cualquier intento de recuperación". "Acá hay sectores y argentinos que no pueden esperar. Se trata de sobrevivir, simple y sencillamente", alertó.